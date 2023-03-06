من كلية تجارة لعجلة السوشي بمصر الجديدة.. اعرف حكاية موكا| فيديو

"الرزق يحب الحركة"، كلمات تقع علي الشابة مريم خالد، صاحبة ال 19 عام من عمرها، والتي تسعي لكسب لقمة العيش ورزقها الحلال، عن طريق بيع السوشي علي عجلة في الشارع.



وتحدثت مريم إلى عدسة "صدي البلد"، عن مشروعها الصغير ببيع قطع السوشي علي عجله، في شوارع مصر الجديدة، وتفاعل الناس مع مشروعها والإعجاب بطاقتها والإصرار علي العمل في الشارع.



وقالت مريم أنها في كلية التجارة، وشهرتها "موكا"، وتقوم ببيع قطع السوشي بأصناف مختلفة في الشارع، وتتلقي إعجاب وردود فعل كبير من قبل الناس في الشارع.

وتابعت مريم أنها تصنع سوشي بالجمبري، مع إضافات أخري من أنواع السمك، وتقوم بقلي قطع السوشي أو تسويته علي البخار.



وتبدا مريم يومها بالذهاب للكلية، ثم تبدأ عملها علي عجلة السوشي منذ الساعة 4 عصرًا، حتي ينفذ منها الكميات، لترجع إلي منزلها برزقها اليومي.