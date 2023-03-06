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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليمات متطرفة من بن غفير بشأن القدس خلال رمضان.. وفلسطين ترد

بن غفير
بن غفير

طلب وزير الأمن القومي بإسرائيل المتطرف إيتمار بن غفير، من الشرطة مواصلة عمليات هدم المنازل في شرقي القدس خلال شهر رمضان، بزعم  عدم وجود تراخيص.

وحسب قناة “مكان” الإسرائيلة، أخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، على الرغم من التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل من تحركاته شرقي القدس.

وأشارت الشبكة إلى أن بن غفير تجاهل هذه التحذيرات وأصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.  

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه من المتبع منذ سنوات تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرقي المدينة، تجنباً للتصعيد التوتر في المنطقة.

وردت وزارة الخارجية الفلسطينية على الأمر، قائلة إن التصريحات التحريضية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تؤجج الأوضاع في ساحة الصراع، خاصة ما تفاخر به بشأن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه التصريحات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، بكنائسها ومساجدها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

ولفتت إلى أن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والذي يندرج في إطار لعبة إدارة الصراع بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في تمردها على القانون الدولي، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة.

القضية الفلسطينية وزير الأمن القومي إسرائيل بن غفير هدم المنازل رمضان

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