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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل أماكن للخروج تعيشك أجواء شهر رمضان في القاهرة|تعرف عليها

أفضل اماكن للخروج
أفضل اماكن للخروج تعيشك أجواء شهر رمضان في القاهرة|تعرف عل

رمضان يعني أيام صيام تشعر فيها بالبهجة والسعادة لا تضاهي أي شهر آخر ، وروحانيات هادئة وفيها سكينة تملأ القلوب  ، وينتهي وقت الصيام عند غروب الشمس ويأتي نسيم منعش من نهر النيل، عندما يجتمع الأصدقاء والعائلات على الإفطار لتناول وجبة ترفيهية تنتهي بحلويات رمضان، ولكن الكثير من الناس يحتارون في تحديد الأماكن التي تكون الأفضل لقضاء أمسيات شهر رمضان، لذا سنعرض لك "على موقع صدى البلد" قائمة بأفضل الأماكن التي يمكنك الخروج فيها في ليالي  شهر رمضان بمختلف أماكن المحروسة ..

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شارع المعز  والحسين وخان الخليلي

من أجمل سهرات وليالي رمضان في القاهرة
شارع المعز ومسجد سيدنا الحسين ومنطقة خان الخليلي بأنها أفضل أماكن للخروج خلال شهر رمضان، فهي أماكن تتميز بالطابع المصري الأصيل المميز والكثير من المطاعم التي يمكنك الحصول على وجبة السحور بها، كما أنه مكان أثري يمكنك رؤية المساجد والتراث والآثار المصرية القديمة فيه، كما تستمعين لنغمات العود والموسيقى الهادئة المميزة لقضاء أمسية رائعة مع الاستمتاع بالجلوس على المقاهي مع الأصدقاء أو العائلة.

السيدة زينب:

تعد منطقة السيدة زينب من أشهر الأماكن السهر والتنزه التي تتميز خلال الشهر الكريم بالروحانيات ، خاصة للأشخاص المحبين لتناول الطعام في المطاعم الشعبية الشهيرة هناك، كما أنها تتضمن الكثير من المقاهي الشهيرة التي يفضل الجميع الجلوس فيها مع تناول المشروبات الرمضانية المفضلة لديهم وقضاء أمسيات رائعة.

شارع عماد الدين

يعتبر من الشوارع الأشهر على مستوى مناطق وسط البلد، فيتميز ببعض الأماكن المناسبة للجلوس، بجانب أنه من المناطق الأثرية التي تستهوي الكثير من الآثار المصرية، والتنزه به.

متحف الفن الإسلامي

يعتبر أفضل أماكن الخروجات في رمضان وهو أول متحف في العالم تتجمع تحت قبته كم هائل من الآثار الإسلامية ، يوجد فيه 100 ألف قطعة أثرية إسلامية منها أسلحة الملوك وأدوات زينة الأميرات وميداليات تكريم أبطال الحروب ودعاوى أفراح السلاطين.

ساقية الصاوي
من أفضل خروجات رمضان اللي تقضي فيها سهرات مميزة ورائعة، وتجد هناك حفلات وعروض وندوات مختلفة وفرق صوفية ومنشدين.

المساجد الأثرية  وبيت السحيمي:

تتمثل آثار مصر وخاصة القاهرة القديمة في مجموعة من المساجد والأماكن الأثرية مثل بيت السحيمي الذي يشهد خلال ذلك الشهر باقة كبيرة من فنون شعبية، كذلك زينب خاتون من أجمل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها لقضاء ليالي رمضانية والاستماع إلى المغنيين الهواة وهم يعزفون على العود وسط أجواء رمضانية تختلف عن غيرها في أي مكان آخر.

الرحلات النيلية

إذا كنت ترغبين في تجربة الخروج في رحلة نيلية وقت الإفطار أو السحور مع أنغام التخت الشرقى والتنورة، فى الرحلات النيلية هي الافضل  وتتحرك في رحلة لمدة ساعتين في النيل وسط أجواء احتفالية وتقدم تشكيلة متنوعة من المشويات والأطباق الرئيسية والحلويات الشرقية على الإفطار.
 

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