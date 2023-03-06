صدى البلد ينشر عناوين وأرقام تليفونات وحدات الأمراض الصدرية في المحافظات

ننشر أسماء وعناوين مستشفيات الصدر المنتشرة علي مستوي الجمهورية بكافة المحافظات المختلفة والتي جاءت كالتالي :
عناوين وأرقام تليفونات وحدات الأمراض الصدرية
محافظة القاهرة
مستشفى صدر العباسية ش السكة البيضا – مدينة نصر 3425248
مستوصف صدر حلوان ش كلية الهندسة بجوار الحديقة اليابانية 5561614
مستوصف صدر الزاوية الحمراء داخل مساكن الزاوية أمام مجمع المدارس ب 96 مساكن أطلس 4249016
مستوصف صدر العباسية 7 ش ماهر باشا – العباسية – أمام قسم الوايلى 4820432
مستوصف صدر بولاق أبو العلا ميدان سيدى عبد الجوا د – ش المطبعة الأميرية – خلف م بولاق الدكرور العام 5762489
مستوصف صدر شبرا ش احمد حلمى 2350965
مستوصف صدر باب الشعرية ش البكرية – خلف مستشفى سيد جلال 5900306
مستوصف صدر المطرية 4 ش البيطار – متفرع من ش الصحة – المطرية 2503080
مستوصف صدر الدرب الأحمر 17 ش على باشا – الدرب الأحمر – أمام قسم الدرب الأحمر 3915346
مستوصف صدر منشية ناصر المركز الطبى – بجوار نادى منشأة ناصر 5117613
مستوصف صدر السيدة زينب بجوار التأهيل المهنى – مساكن أبو الريش 3641839
مستوصف صدر مايو مبنى 1 – مجاورة 22 – امام مدرسة التجارة بنات 5505535
مستوصف صدر مدينة السلام اسكندرية – الونش 6266903
محافظة الجيزة
مستشفى صدر الجيزة ش ترعة الزمر من الهرم – العمرانية 5610380
مستوصف صدر الجيزة خلف مستشفى أم المصريين – الجيزة 5721617
مستوصف صدر إمبابة 2 ش طلعت حرب – بجوار المطابع الأميرية – إمبابة 3118574
مستوصف صدر العياط العياط 8604017
مستوصف صدر البدرشين البدرشين 8025558
مستوصف صدر أوسيم أوسيم 8705656
مستوصف صدر الصف الصف 8621554
محافظة القليوبية
مستوصف صدر المرج 23 يوليو أمام محطة القطار 23 يوليو 4632799 - 4632422
مستشفي صدر بنها بجوار مديرية الصحة 0133222753
مستوصف صدر شبين القناطر شبين القناطر 0132726975
مستوصف صدر شبرا الخيمة
مستوصف صدر القناطر الخيرية القناطر الخيرية - عيادة الصدر بمستشفي القناطر الخيرية المركزي 2180216
مستوصف صدر كقر شكر كفر شكر - عيادة الصدر بمستشفي كقر شكر المركزي 0132520291
مستوصف صدر قليوب قليوب البلد - مركز البحوث الميدانية والتطبيقية بقليوب 5419403-2156714
الدقهلية مستشفى صدر المنصورة المنصورة 2242904
مستوصف صدر شربين شربين 7920041
مستوصف صدر دكرنس دكرنس 7474026
مستوصف صدر المنزلة المنزلة 7707900
مستوصف صدر بهوت منشية البداري 2784443
مستوصف صدر شبرا هور شبرا هور 6711646
مستوصف صدر ميت غمر ميت غمر ش المحطة عمارة صيدناوي 6903719
مستوصف صدر السنبلاوين امام حديثي الاسرة 6690010
مستوصف صدر بلقاس السناموني –بلقاس 2787611
مستوصف صدر اجا ميت ابو الحارث اجا 6455311
مستوصف صدر نبروة ملحق بمستشفي نبروة المركزي 2400301
محافظة بني سويف
مستشفي صدر بني سويف بني سويف 0822322599
مستوصف صدر الفشن الفشن 0827660742
مستوصف صدر الواسطي الواسطي 0822511767
مستوصف صدر ببا ببا 0824400806
مستشفي صدر سمسطا سمسطا 0827600024
مستوصف صد ناصر ناصر 0825820306
محافظة اسيوط
مستشفي صدر أسيوط ش احمد حسن الباقوري بجوار مديرية الصحة 0882322520
0882297552
مستوصف صدر منفلوط 0مستشفي منفلوط المركزي 0884770777
مستوصف صدر القوصيه مستشفي القوصية المركزي 0884750777
مستوصف صدر ديروط مستشفي ديروط المركزي 0884770777
مستوصف صدر ابنوب مستشفي ابنوب المركزي 0882500555
مستوصف صدر ساحل سليم مستشفي ساحل سلبم المركزي 0882630777
مستوصف صدر البداري مستشفي البداري المركزي 0882600555
مستوصف صدر أبو تيج مستشفي أبو تيج المركزي 0882480777
مستوصف صدر صدفا مستشفي صدفا المركزي 0882670777
مستوصف صدر الغنايم مستشفي الغنايم المركزي 0882650045
محافظة الفيوم
مستشفي صدر الفيوم 6307364
مستوصف صدر سنورس 6900808
مستوصف صدر ابشواي 6719574
مستوصف صدر طاميه 6610715
مستوصف صدر اطسا 6410612
محافظة كفر الشيخ
مستشفي صدر كفر الشيخ ش المحافظة كفر الشيخ 3232858
مستوصف صدر دسوق بجوار مستشفي حميات دسوق 2562808
مستوصف صدر سيدي سالم مستشفي سيدي سالم المركزي 2700513
مستوصف صدر فوه مجمع العيادات الشاملة للتامين الصحي 2978788
مستوصف صدر بلطيم مستشفي بلطيم المركزي 2510860
مستوصف صدر قلين مستشفي قلين المركزي 3400387
مستوصف صدر بيلا مستشفي بيلا المركزي 3605661
مستوصف صدر مطوبس بجوار المستشفي المركزي بمطوبس 2711979
محافظة سوهاج
مستشفي صدر سوهاج ش التحرير بسوهاج 0932322398
مستشفي صدر جرجا ش المستشفي بجرجا 0934676635
مستوصف صدر اخميم طريق اخميم سوهاج 0932589263
مستوصف صدر المنشاة ش الشهيد عبدالمنعم رياض 0932403597
مستوصف صدر البلينا شارع المستشفي بالبلينا 0934800301
مستوصف صدر دار السلام مركز دار السلام 0934850333
مستوصف صدر طهطا ش صلاح سالم بطهطا 0934770713
مستوصف صدر طما ش احمد عرابي بطما 0932797997
محافظة المنوفية
مستشفي صدر شبين الكوم ميت خلف – شبين الكوم 2265702- 2265703
مستشفي صدر منوف مركز منوف 3660148
مستشفي صدر زاوية الناعورة زاوية الناعورة مركز الشهداء لا يوجد تليفون
مستوصف صدر الباجور ش بورسعيد بجوار صيدناوي – الباجور 3885257
مستوصف صدر الشهداء مستشفي الشهداء المركزي – مركز الشهداء 2750383
مستوصف صدر قويسنا مستشفي قويسنا المركزي – مركز قويسنا 2573686
مستوصف صدر تلا مستشفي تلا المركزي – مركز تلا 3790404
مستوصف صدر بركة السبع مستشفي بركة السبع المركزي – مركز بركة السبع 2994200
مستوصف صر اشمون الادارة الصحية بمركز اشمون 3442161
الأسكندرية
مستشفي صدر المعمورة ش النبوي المهندس- المندرة 3256782
مستشفي صدر كوم الشقافة ش خوفو – كرموز 3623208
مستوصف صدر المعمورة ش النبوي المهندس- المندرة 3256783
مستوصف صدر باكوس ش السوق – باكوس 5835652
مستوصف صدر محرم بك ش اميروزو –محرم بك 4295262
مستوصف صدر القباري ش المكي امام صور الترسانة البحرية 4401093
مستوصف صدر الجمرك ش السيد محمد كريم - الجمرك
مستوصف صدر العامرية ش مجد الشرقاوي – العامرية 4480216
مستوصف صدر كرموز نهاية ش خوفو – كرموز 3623179
محافظة بورسعيد
مستشفي المصح البحري ش 23 يوليو امام استاد بورسعيد 3222971 - 246449
مستوصف صدر بور فؤاد ملحق بمستشفي بور فؤاد 3400848 - 3400849
محافظة قنا
مستشفي صدر قنا ش 26 يوليو ( المستشفيات سابقا ) 0965332110
مستشفي صدر اسنا مستعمره الري 0952510441
مستوصف صدر دشنا مستشفي دشنا المركزي 0966740502
مستوصف صدر نجع حمادي مستشفي نجع حمادي المركزي 0966580622
مستوصف صدر فرشوط مستشفي فرشوط المركزي 0966510527
مستوصف صدر ابو تشت مستشفي ابو تشت المركزي – ش المستشفي 0966710605
مستوصف صدر قوص مستشفي قوص المركزي – ش الجمهورية 0966840522
0966844282
مستوصف صدر ارمنت مستشفي ارمنت المركزي 0952625648
محافظة شمال سيناء
مستشفي صدر العريش 3329225
محافظة أسوان
مستوصف صدر اسوان ش كلية التربية 0972252877
مستوصف صدر كوم امبو كوم امبو - الكفور 0973510642
مستوصف صدر ادفو ادفو الرديسية 0973420010
محافظة الشرقية
مستشفي الصدر بالزقازيق مدينة الزقازيق 0552261510
مستوصف صدر بلبيس مدينة بلبيس 0552850001
0552848304
مستوصف صدر فاقوس مدينة فاقوس 0553972760
مستوصف صدر منيا القمح مدينة منيا القمح 0553660049
0553668400
مستوصف صدر الحسينية مدينة الحسينية 0552776420
مستوصف صدر ابو حماد مدينة ابو حماد 0553407055
0553400257
مستوصف صدر ديرب نجم مدينة ديرب نجم 0553760591
0553765601
مستوصف صدر ابو كبير مدينة ابو كبير 0553510137
مستوصف صدر كفر صقر مدينة كفر صقر 0553186088
مستوصف صدر ههيا
مدينة ههيا
0552564340
0552564363
مستوصف صدر مشتول السوق مدينة مشتول السوق 0552571323
مستوصف صدر الإبراهيمية مدينة الإبراهيمية 0552590595
محافظة الوادي الجديد
مستشفى صدر الخارجة مركز الخارجة 0927921492
مستشفي صدر الداخلة مركز الداخلة – مدينة موط 09278213140
محافظة مطروح
مستشفي صدر مطروح 0464395484
0464946685
محافظة المنيا
مستشفي صدر المنيا مدينه المنيا طريق مصر أسوان 0862363839
0862324674
مستشفي صدر ملوي مدينه ملوي بجوار مستشفي ملوي العام 0862632233
مستشفي صدر بني مزار مدينه بني مزار طريق مصر أسوان 0867827229
مستوصف صدر دير مواس مدينه دير مواس تابع مستوصف دير مواس المركزي 0862010503
مستوصف صدر ابو قرقاص مدينه ابو قرقاص تابع مستوصفابو قرقاص المركزي 0862420352
مستوصف صدر سمالوط مدينه سمالوط تابع مستوصف سما لوط المركزي 0867710011
مستوصف صدر مطاي مدينه مطاي تابع مستوصف مطاي المركزي 0869320503
مستوصف صدر مغاغة مستشفي مغاغة العام 0867550035
0867550045
مستوصف صدر العدوة مدينه العدوة تابع مستوصف العدوة المركزي 0867960013
محافظة الغربية
مستشفى صدر طنطا ش الجيش بجوار العيادة الشاملة – طنطا 2334206
مستشفى صدر المحلة المحلة – أمام منشية البكرى 2420068
مستوصف صدر المحلة ش الجيش – أمام عمارة الأوقاف – المحلة الكبرى 2236751
مستوصف صدر كفر الزيات ش المستشفى القديمة - أمام ش الكهرباء 2548568
مستوصف صدر زفتى بجوار محطة القطار – م حميات زفتى 5703099
مستوصف صدر بسيون داخل مبنى مستشفى بسيون – امتداد ش 23 يوليو 2732889
مستوصف صدر السنطة م السنطة بجوار مركز السنطة 5470645
مستوصف صدر سمنود م سمنود – ش المحطة 3970010
مستوصف صدر قطور م قطور – طريق كفر الشيخ المحطة 2760818
محافظة البحيرة
مستشفى صدر دمنهور دمنهور – بجوار المعهد الطبى – ش الجمهورية 3317716 – 3317715
مستوصف صدر كفر الدوار ش البحر – بجوار مستشفى كفر الدوار العام 2230890 – 2212361
مستوصف صدر أدفينا أدفينا – الغبشة 2960366
مستوصف صدر حوش عيسى مستشفى حوش عيسى المركزى – مدينة حوش عيسى 2700379
مستوصف صدر ايتاى البارود مدينة ايتاى البارود – مستشفى ايتاى البارود المركزى 3430321
مستوصف صدر رشيد مدينة رشيد – ش البحر – مستشفى رشيد المركزى 2929829
مستوصف صدر شبراخيت المستشفى المركزى – بمدينة شبراخيت 3800011
مستوصف صدر الدلنجات مدينة الدلنجات – المستشفى المركزى 3600318
مستوصف صدر أبو المطامير مدينة أبو المطامير – المستشفى المركزى 2400081
مستوصف صدر أبو حمص المركز الطبى بأبو حمص – مدينة أبو حمص 2565795
مستوصف صدر كوم حمادة مستشفى كوم حماده المركزى – مدينة كوم حماده 3680007
مستوصف صدر المحمودية م المحمودية المركزى – ش ترعة الرشيدية – المحمودية 2500417
مستوصف صدر الرحمانية مستشفى الرحمانية المركزى – الرحمانية 2850929 – 2850814
محافظة دمياط
مستوصف صدر دمياط
مستوصف صدر فارسكور
محافظة السويس
مستشفى صدر السويس
محافظة الإسماعيلية
مستشفى صدر الاسماعيلية
محافظة الأقصر
مستشفى صدر إسنا
محافظة البحر الأحمر
الغردقة