عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صدى البلد ينشر عناوين وأرقام تليفونات وحدات الأمراض الصدرية في المحافظات

ارشيفية
ارشيفية

ننشر أسماء وعناوين مستشفيات الصدر المنتشرة علي مستوي الجمهورية بكافة المحافظات المختلفة والتي جاءت كالتالي  : 

عناوين وأرقام تليفونات  وحدات الأمراض الصدرية

 محافظة القاهرة 

مستشفى صدر العباسية       ش السكة البيضا – مدينة نصر          3425248

مستوصف صدر حلوان       ش كلية الهندسة  بجوار الحديقة اليابانية            5561614

مستوصف صدر الزاوية الحمراء داخل مساكن الزاوية أمام مجمع المدارس ب 96 مساكن أطلس  4249016

مستوصف صدر العباسية    7 ش ماهر باشا – العباسية – أمام قسم الوايلى    4820432

مستوصف صدر بولاق أبو العلا ميدان سيدى عبد الجوا د – ش المطبعة الأميرية – خلف م بولاق الدكرور العام       5762489

مستوصف صدر شبرا ش احمد حلمى             2350965

مستوصف صدر باب الشعرية           ش البكرية – خلف مستشفى سيد جلال             5900306

مستوصف صدر المطرية    4 ش البيطار – متفرع من ش الصحة – المطرية            2503080

مستوصف صدر الدرب الأحمر 17 ش على باشا – الدرب الأحمر – أمام قسم الدرب الأحمر      3915346

مستوصف صدر منشية ناصر          المركز الطبى – بجوار نادى منشأة ناصر         5117613

مستوصف صدر السيدة زينب           بجوار التأهيل المهنى – مساكن أبو الريش         3641839

مستوصف صدر مايو         مبنى 1 – مجاورة 22 – امام مدرسة التجارة بنات          5505535

مستوصف صدر مدينة السلام           اسكندرية – الونش             6266903 

 محافظة الجيزة

مستشفى صدر الجيزة         ش ترعة الزمر من الهرم – العمرانية   5610380

مستوصف صدر الجيزة      خلف مستشفى أم المصريين – الجيزة  5721617

مستوصف صدر إمبابة       2 ش طلعت حرب – بجوار المطابع الأميرية – إمبابة      3118574

مستوصف صدر العياط       العياط     8604017

مستوصف صدر البدرشين   البدرشين             8025558

مستوصف صدر أوسيم       أوسيم     8705656

مستوصف صدر الصف      الصف    8621554

 

 محافظة القليوبية 

مستوصف صدر المرج 23 يوليو       أمام محطة القطار 23 يوليو  4632799 - 4632422

مستشفي صدر بنها             بجوار مديرية الصحة         0133222753

مستوصف صدر شبين القناطر          شبين القناطر        0132726975

مستوصف صدر شبرا الخيمة                       

مستوصف صدر القناطر الخيرية       القناطر الخيرية - عيادة الصدر بمستشفي القناطر الخيرية المركزي  2180216

مستوصف صدر كقر شكر   كفر شكر - عيادة الصدر بمستشفي كقر شكر المركزي     0132520291

مستوصف صدر قليوب       قليوب البلد - مركز البحوث الميدانية والتطبيقية بقليوب      5419403-2156714

الدقهلية    مستشفى صدر المنصورة     المنصورة            2242904

مستوصف صدر شربين      شربين    7920041

مستوصف صدر دكرنس     دكرنس   7474026

مستوصف صدر المنزلة      المنزلة    7707900

مستوصف صدر بهوت       منشية البداري       2784443

مستوصف صدر شبرا هور  شبرا هور            6711646

مستوصف صدر ميت غمر  ميت غمر ش المحطة عمارة صيدناوي            6903719

مستوصف صدر السنبلاوين امام حديثي الاسرة             6690010

مستوصف صدر بلقاس       السناموني –بلقاس  2787611

مستوصف صدر اجا          ميت ابو الحارث اجا           6455311

مستوصف صدر نبروة       ملحق بمستشفي نبروة المركزي         2400301

 

 محافظة بني سويف 

مستشفي صدر بني سويف    بني سويف           0822322599

مستوصف صدر الفشن       الفشن     0827660742

مستوصف صدر الواسطي   الواسطي             0822511767

مستوصف صدر ببا           ببا         0824400806

مستشفي صدر سمسطا        سمسطا   0827600024

مستوصف صد ناصر         ناصر     0825820306

 محافظة اسيوط 

مستشفي صدر أسيوط         ش احمد حسن الباقوري بجوار مديرية الصحة   0882322520

0882297552

مستوصف صدر منفلوط      0مستشفي منفلوط المركزي   0884770777

مستوصف صدر القوصيه    مستشفي القوصية المركزي   0884750777

مستوصف صدر ديروط      مستشفي ديروط المركزي     0884770777

مستوصف صدر ابنوب       مستشفي ابنوب المركزي      0882500555

مستوصف صدر ساحل سليم            مستشفي ساحل سلبم المركزي           0882630777

مستوصف صدر البداري     مستشفي البداري المركزي    0882600555

مستوصف صدر أبو تيج      مستشفي أبو تيج المركزي    0882480777

مستوصف صدر صدفا       مستشفي صدفا المركزي      0882670777

مستوصف صدر الغنايم       مستشفي الغنايم المركزي      0882650045

 محافظة الفيوم 

مستشفي صدر الفيوم                       6307364

مستوصف صدر سنورس                6900808

مستوصف صدر ابشواي                 6719574

مستوصف صدر طاميه                   6610715

مستوصف صدر اطسا                    6410612

 محافظة كفر الشيخ

مستشفي صدر كفر الشيخ     ش المحافظة كفر الشيخ        3232858

مستوصف صدر دسوق       بجوار مستشفي حميات دسوق           2562808

مستوصف صدر سيدي سالم مستشفي سيدي سالم المركزي            2700513

مستوصف صدر فوه          مجمع العيادات الشاملة للتامين الصحي             2978788

مستوصف صدر بلطيم        مستشفي بلطيم المركزي       2510860

مستوصف صدر قلين         مستشفي قلين المركزي        3400387

مستوصف صدر بيلا          مستشفي بيلا المركزي        3605661

مستوصف صدر مطوبس    بجوار المستشفي المركزي بمطوبس    2711979

 محافظة سوهاج 

 مستشفي صدر سوهاج       ش التحرير بسوهاج           0932322398

مستشفي صدر جرجا          ش المستشفي بجرجا           0934676635

مستوصف صدر اخميم       طريق اخميم سوهاج           0932589263

مستوصف صدر المنشاة      ش الشهيد عبدالمنعم رياض   0932403597

مستوصف صدر البلينا        شارع المستشفي بالبلينا       0934800301

مستوصف صدر دار السلام  مركز دار السلام    0934850333

مستوصف صدر طهطا       ش صلاح سالم بطهطا        0934770713

مستوصف صدر طما         ش احمد عرابي بطما          0932797997

 محافظة المنوفية 

مستشفي صدر شبين الكوم    ميت خلف – شبين الكوم      2265702- 2265703

مستشفي صدر منوف          مركز منوف         3660148

مستشفي صدر زاوية الناعورة           زاوية الناعورة مركز الشهداء            لا يوجد تليفون 

مستوصف صدر الباجور     ش بورسعيد بجوار صيدناوي – الباجور          3885257

مستوصف صدر الشهداء     مستشفي الشهداء المركزي – مركز الشهداء       2750383

مستوصف صدر قويسنا      مستشفي قويسنا المركزي – مركز قويسنا         2573686

مستوصف صدر تلا           مستشفي تلا المركزي – مركز تلا      3790404

مستوصف صدر بركة السبع             مستشفي بركة السبع المركزي – مركز بركة السبع          2994200

مستوصف صر اشمون       الادارة الصحية بمركز اشمون           3442161

الأسكندرية 

مستشفي صدر المعمورة      ش النبوي المهندس- المندرة  3256782

مستشفي صدر كوم الشقافة   ش خوفو – كرموز            3623208

مستوصف صدر المعمورة   ش النبوي المهندس- المندرة  3256783

مستوصف صدر باكوس      ش السوق – باكوس            5835652

مستوصف صدر محرم بك   ش اميروزو –محرم بك       4295262

مستوصف صدر القباري     ش المكي امام صور الترسانة البحرية  4401093

مستوصف صدر الجمرك    ش السيد محمد كريم - الجمرك 

مستوصف صدر العامرية    ش مجد الشرقاوي – العامرية            4480216

مستوصف صدر كرموز     نهاية ش خوفو – كرموز     3623179

 محافظة بورسعيد 

مستشفي المصح البحري        ش 23 يوليو امام استاد بورسعيد      3222971 - 246449

مستوصف صدر بور فؤاد    ملحق بمستشفي بور فؤاد       3400848 - 3400849

 محافظة قنا

مستشفي صدر قنا  ش 26 يوليو ( المستشفيات سابقا )      0965332110

مستشفي صدر اسنا            مستعمره الري      0952510441

مستوصف صدر دشنا         مستشفي دشنا المركزي       0966740502

مستوصف صدر نجع حمادي            مستشفي نجع حمادي المركزي          0966580622

مستوصف صدر فرشوط     مستشفي فرشوط المركزي    0966510527

مستوصف صدر ابو تشت    مستشفي ابو تشت المركزي – ش المستشفي      0966710605

مستوصف صدر قوص       مستشفي قوص المركزي – ش الجمهورية        0966840522

0966844282

مستوصف صدر ارمنت      مستشفي ارمنت المركزي     0952625648

 محافظة شمال سيناء 

مستشفي صدر العريش                    3329225

 محافظة أسوان 

 

مستوصف صدر اسوان       ش كلية التربية      0972252877

مستوصف صدر كوم امبو    كوم امبو - الكفور   0973510642

مستوصف صدر ادفو         ادفو الرديسية        0973420010

 محافظة الشرقية 

 مستشفي الصدر بالزقازيق   مدينة الزقازيق      0552261510

مستوصف صدر بلبيس       مدينة بلبيس          0552850001

0552848304

مستوصف صدر فاقوس      مدينة فاقوس        0553972760

مستوصف صدر منيا القمح   مدينة منيا القمح     0553660049

0553668400

مستوصف صدر الحسينية    مدينة الحسينية      0552776420

مستوصف صدر ابو حماد    مدينة ابو حماد     0553407055

0553400257

مستوصف صدر ديرب نجم  مدينة ديرب نجم   0553760591

0553765601

مستوصف صدر ابو كبير    مدينة ابو كبير      0553510137

مستوصف صدر كفر صقر  مدينة كفر صقر    0553186088

مستوصف صدر ههيا

مدينة  ههيا

            0552564340

0552564363

مستوصف صدر مشتول السوق         مدينة مشتول السوق            0552571323

مستوصف صدر الإبراهيمية             مدينة  الإبراهيمية  0552590595

 محافظة الوادي الجديد 

 مستشفى صدر الخارجة      مركز الخارجة      0927921492

مستشفي صدر الداخلة         مركز الداخلة – مدينة موط   09278213140

 محافظة مطروح 

مستشفي صدر مطروح                   0464395484

0464946685

 محافظة المنيا 

مستشفي صدر المنيا           مدينه المنيا طريق مصر أسوان          0862363839

0862324674

مستشفي صدر ملوي           مدينه ملوي بجوار مستشفي ملوي العام             0862632233

مستشفي صدر بني مزار      مدينه بني مزار طريق مصر أسوان    0867827229

مستوصف صدر دير مواس  مدينه دير مواس تابع مستوصف دير مواس المركزي       0862010503

مستوصف صدر ابو قرقاص            مدينه ابو قرقاص تابع مستوصفابو قرقاص المركزي       0862420352

مستوصف صدر سمالوط     مدينه سمالوط تابع مستوصف سما لوط المركزي            0867710011

مستوصف صدر مطاي       مدينه مطاي تابع مستوصف مطاي المركزي     0869320503

مستوصف صدر مغاغة       مستشفي مغاغة العام           0867550035

0867550045

مستوصف صدر العدوة       مدينه العدوة تابع مستوصف العدوة المركزي     0867960013

 محافظة الغربية 

مستشفى صدر طنطا           ش الجيش بجوار العيادة الشاملة – طنطا           2334206

مستشفى صدر المحلة          المحلة – أمام منشية البكرى  2420068

مستوصف صدر المحلة       ش الجيش – أمام عمارة الأوقاف – المحلة الكبرى           2236751

مستوصف صدر كفر الزيات            ش المستشفى القديمة -  أمام ش الكهرباء           2548568

مستوصف صدر زفتى        بجوار محطة القطار – م حميات زفتى             5703099

مستوصف صدر بسيون      داخل مبنى مستشفى بسيون – امتداد ش 23 يوليو            2732889

مستوصف صدر السنطة      م السنطة بجوار مركز السنطة           5470645

مستوصف صدر سمنود      م سمنود – ش المحطة         3970010

مستوصف صدر قطور       م قطور – طريق كفر الشيخ المحطة    2760818

 محافظة البحيرة 

مستشفى صدر دمنهور        دمنهور – بجوار المعهد الطبى – ش الجمهورية  3317716 – 3317715 

مستوصف صدر كفر الدوار             ش البحر – بجوار مستشفى كفر الدوار العام      2230890 – 2212361

مستوصف صدر أدفينا        أدفينا – الغبشة      2960366

مستوصف صدر حوش عيسى          مستشفى حوش عيسى المركزى – مدينة حوش عيسى      2700379 

مستوصف صدر ايتاى البارود          مدينة ايتاى البارود – مستشفى ايتاى البارود المركزى      3430321 

مستوصف صدر رشيد        مدينة رشيد – ش البحر – مستشفى رشيد المركزى          2929829 

مستوصف صدر شبراخيت  المستشفى المركزى – بمدينة شبراخيت            3800011 

مستوصف صدر الدلنجات    مدينة الدلنجات – المستشفى المركزى   3600318 

مستوصف صدر أبو المطامير           مدينة أبو المطامير – المستشفى المركزى          2400081 

مستوصف صدر أبو حمص             المركز الطبى بأبو حمص – مدينة أبو حمص     2565795 

مستوصف صدر كوم حمادة             مستشفى كوم حماده المركزى – مدينة كوم حماده            3680007 

مستوصف صدر المحمودية  م المحمودية المركزى – ش ترعة الرشيدية – المحمودية   2500417 

مستوصف صدر الرحمانية  مستشفى الرحمانية المركزى – الرحمانية         2850929 – 2850814 

 محافظة دمياط 

مستوصف صدر دمياط                   

مستوصف صدر فارسكور               

 محافظة السويس 

 مستشفى صدر السويس                  

 محافظة الإسماعيلية 

 مستشفى صدر الاسماعيلية              

 محافظة الأقصر 

مستشفى صدر إسنا                        

 محافظة البحر الأحمر 

الغردقة               

الصدر الزاوية المدارس أطلس مستوصف حلوان الهندسة اليابانية صدر باب الشعرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

"الأعلى للإعلام" يحيل مذيع رياضي ومديري صفحتين للتواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

ترشيحاتنا

هل حقنة الفيتامينات في العضل تبطل الصيام .. الإفتاء تحسم الجدل

تحركات جديدة بأسعار الذهب والدولار وعيار 21 يشهد مفاجأة اليوم .. فيديو

الكرملين يعلق على الأنباء المتداولة بشأن زيارة الأسد لـ روسيا

إيران تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتسببين في تسميم الطالبات

صانع التاريخ.. 3 مشاهد أثارت إعجاب العالم في احتفال صلاح بلقب هداف ليفربول

العراق يحقق إيرادات بلغت 161 تريليون دينار خلال 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور اللواء محمد ربيع.. تنظيم زيارة لأبطال قادرون باختلاف بالجيش الثانى الميدانى

بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان

هذا المُخرج كرّهني في التمثيل | الكلمة دي متطلعش مني .. تيسير فهمي تكشف الخفيّ لجمهورها|خاص

أخرهم 6 عمال مغتربين من أجل لقمة العيش.. من يوقف القاتل الصامت عن حصد الأرواح؟ تفاصيل مثيرة

فيديو

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ