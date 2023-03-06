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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية يشدد على توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بزيارة ميدانية لبعض مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ، وتفقدت مدارس 6 أكتوبر الابتدائية المشتركة، ومدرسة دمنهور شبرا للتعليم الأساسي بنين، ومدرسة الشهيد أحمد الخولي الابتدائية المشتركة.

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وقالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث حضرت طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم وتفقدت الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة.


وتابعت مدير تعليم القليوبية، توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدارس من طفايات حريق وجرادل الرمل ومصادر الكهرباء وتغطيتها جيدا داخل المدارس، للحفاظ علي سلامة وأمن أبنائنا الطلاب، كما نبهت علي المتابعة المستمرة للمعلمين والفصول التعليمية، ومتابعة تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وتطبيقها والدخول علي المنصات التعليمية للاستفادة من بنك المعرفة، كما نبهت علي ضرورة توافر مسئول الأمن علي البوابات للحفاظ علي دخول وخروج الطلاب خلال اليوم الدراسي.


في سياق متصل أجرى سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية زيارة لمدارس إدارة بنها التعليمية، لمتابعة سير العمل داخل الإدارات التعليمية، حيث تفقد مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، كما شارك طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وأطمأن على سير العمل داخل المدرسة، حيث تفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة وتأكد من توافر طفايات الحريق وجرادل الرمل في حجرات الأنشطة والأدوار.
 

و تابع "ندا"، دفاتر تحضير المعلمين وخطط الأنشطة وتفعيل المبادرات المختلفة التي تستهدف رفع مستوى الطلاب وتشجيعهم علي روح القيادة، مؤكدا علي ضرورة الالتزام والانضباط داخل المدرسة والالتزام بالحضور والإنصراف والإشراف اليومي وتوزيع الاحتياطي للمواد الأساسية.
 

ووجه "ندا"، بتشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة وتواجد مسئول الأمن طوال اليوم الدراسي قبل بدء الطابور لضمان سلامة الطلاب والطالبات عند الدخول والخروج، والتأكيد على تواجد الإشراف اليومي بداية من اليوم الدراسي وحتى مغادرة جميع الطلاب المدرسة.
كما طالب، بضرورة توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة والحد من أخطارها وتصميم لافتات وملصقات إرشادية للتوعية، مشيرا إلى أهمية تحقيق الطلاب للاستفادة القصوى من وجودهم داخل المدرسة وبما ينعكس على مستواهم التعليمي، مع التأكيد على الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة وتنفيذ البرامج العلاجية للارتقاء بمستوى الطلاب.

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القليوبية وزير التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم شبرا الخيمة محافظ القليوبية تعليم القليوبية

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