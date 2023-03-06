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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تعليق عريس المنوفية بعد حضور بلد كاملة لحفل زفافه.. وتحركات جديدة في أسعار الذهب والدولار

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها في التقرير التالي:


مكنش فيه مكان فاضي.. تعليق عريس المنوفية بعد حضور بلد كاملة حفل زفافه
عرض برنامج صباحك مصري المذاع على قناة إم بي سي مصر2، تقرير فيديو عن قيام عريس بعمل دعوة على الفيسبوك وتجمع أهالي الباجور بالمنوفية فى حفل زفاف العريس.

وجاء فى التقرير أن هناك شخصيات عامة كثيرة شاركت في حفل الزفاف.

 

شاهد.. مدافع هاوتزر روسية ذات مدى بعيد تقصف مواقع أوكرانية
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مدافع هاوتزر روسية ذات مدى بعيد تقصف مواقع أوكرانية.

ووفقا للتقرير، نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطاً مصوراً لعمليات تنفذها كتيبة مدفعية تقاتل حالياً في أوكرانيا ضمن ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" التي أعلنتها في 24 شباط-فبراير 2022.

 

تحركات جديدة بأسعار الذهب والدولار وعيار 21 يشهد مفاجأة اليوم .. فيديو
نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأثنين 3 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، وحالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

 

أسباب حمو النيل عند الأطفال وأسهل طريقة لعلاجه.. هاني الناظر يكشف التفاصيل
أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أنه لا أنصح علاج "حمو النيل" لدى الأطفال باستخدام "بودرة التلك"، ولكن أفضل استخدام "الكالامين"، لأنه لو تم استخدام "البودرة ستغلق مسام الجلد وستزيد من التهابات الجلد.


تخفيض يصل لـ30%.. التموين تزف بشرى للمواطنين مع قدوم شهر رمضان
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية منذ فترة تقوم باعتمادات غير مسبوقة للقيام بمخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ستة أشهر، وخير دليل على تواجد أزمات عالمية كبيرة، ولكن مصر لم تتأثر كثيرا والمخزون الاستراتيجي أمن لجميع السلع، مثل: القمح والسكر.


أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين.. فيديو
قدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 6 مارس 2023، والتي تشهد تحركا جديدا.


يقترب من الـ 2000 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب وخصوصا عيار 21
تشهد أسعار الذهب كل يوم تغييرا فى الأسعار، وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أن اليوم هناك ارتفاع فى أسعار الذهب عن الأيام الماضية.

قدمت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 6 مارس 2023.

 

برامج التوك شو عريس المنوفية مدافع هاوتزر روسية اسعار الذهب حمو النيل التموين اسعار العملات العربية الذهب

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