الراعي البلاتيني.. جامعة عين شمس تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي

تشارك جامعة عين شمس غداً في النسخة الثانية عشر من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب " EDU Gate"، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وتأتي مشاركة الجامعة بجناحها هذا العام كراع بلاتيني، وذلك بالتعاون مع شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وتحت إشراف منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة وريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع التعليم والطلاب.

ويقدم جناح جامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن ٦٠ برنامج، فضلاً عن برامج الدراسات العليا و برامج اللغات.

وصرّح عبد الفتاح سعود بأن استمرار مشاركة الجامعة في المعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence" يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في مختلف التخصصات وتتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.

كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في سوق العمل ، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

يذكر أن جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض إيديو جيت يشهد دائما إقبالاً كثيفاً من طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور.