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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ومفاجأة فى عيار 21

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم لدى محلات الصاغة المختلفة استقراراً كبيراً لتسجل نحو 1,213 جنيها لعيار 14 للبيع، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,560 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب 

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل عند 14,720 جنيها ، ليكون الفارق بين سعر اليوم وأعلى سعر وصل إليه خلال العام الحالي حوالي 480 جنيها، إذ سجل في يناير الماضي نحو 15200 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

وسجل سعر جرام الأصفر عيار 21 نحو 1840 جنيه للشراء بدون مصنعية ، ويبدأ سعره من 1930 فيما فوق بالمصنعية لبعض المشغولات التي تتكلف المزيد من الوقت والجهد في صناعتها.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وعن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فسجل استقرارا ليسجل عيار 24 اليوم نحو 2,103 جنيهات بدون مصنعية للبيع للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 

ويهتم الكثير بسعر عيار 21 فهو الأكثر انتشارا والسائد في سوق الصاغة بقوة، إذ سجل سعر الجرام الواحد من نحو 1840 جنيها بدون مصنعية للشراء اليوم .

سعر الذهب مباشر 


ويهتم الشباب بالبحث عن  سعر الأصفر مباشر اليوم الثلاثاء ، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,103 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 1840 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,577 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,227 جنيهًا.

سعر الجنيه 

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 14720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,854 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت أسعار المعدن النفيس عالميًا في البورصة، بعد خسائر هوت بالأوقية من 1950 دولار إلى ما دون 1860 دولارا ، نتيجة توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,854 دولارا بعدما بتراجع نحو 96 دولارًا من أعلى سعر.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم عيار 21 اليوم سعر الجرام الجنيه الذهب عيار 18 عيار 21

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