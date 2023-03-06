ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

تحتوي زبدة الفول السوداني على قيمة عالية من السعرات الحرارية لكل وجبة ولكنها غنية بالبروتين والألياف، مما يجعلها مفيدة.



لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، أهم فوائد تناول زبدة الفول السودانى صباحاً.





١– زبدة الفول السوداني مليئة بمضادات الأكسدة القوية مثل حمض الفوليك. والثيامين والنياسين وما إلى ذلك. تساعد هذه المواد المضادة للأكسدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت الفحص وتضمن الهضم السليم وتنظم وظيفة الأعصاب.





٢– محتوى الألياف الغني في زبدة الفول السوداني يحافظ على مشاكل الأمعاء مثل الإمساك وعسر الهضم. كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وارتفاع الكوليسترول.





٣– يحتاج جسمك إلى توازن صحي لهرمونات النوم. زبدة الفول السوداني تفعل ذلك من أجلك. يعزز إنتاج هرمون السعادة المسمىالسيروتونين الذي يرفع من مزاجك ويحسن نومك.