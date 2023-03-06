تصريحات عاجلة من روسيا بشأن زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى إيران

أعلن ميخائيل أوليانوف، مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الأثنين، أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وذلك فقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وقال أوليانوف: "فيما يتعلق باستئناف المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، فأنه لا يوجد تقدم"، مضيفا أن إيران وروسيا والصين مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على قرار العودة إلى للاتفاق النووي، ولكن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ليسوا على استعداد للقيام بذلك في الوقت الحالي.‏

‏وأشار أوليانوف إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قام بزيارة بناءة إلى حد ما إلى طهران الأسبوع الماضي.

وتابع: "التقى المدير العام للوكالة الذرية برئيس إيران ووزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، وتم تحديد إجراءات إضافية لتفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد".

وأكمل: "على خلفة الزيارة، أصدرت إيران بيانا بأنها مستعدة للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اليورانيوم المخصب التي تم اكتشافه في إيران قبل بضع سنوات".‏

والجدير بالذكر، أنه ‏تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، ولكن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاقية في عام 2018، بينما أشار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى أنه مستعد لإحياء الاتفاقية مرة آخري.

وتجري روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا محادثات مع إيران منذ أبريل من العام الماضي لإعادة الاتفاق.‏