الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق، والمحلات التجارية بعد انخفاضات متتالية حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلي 75 جنيها بعد أن كان سعرها 95 بالأسواق.

وكشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، عن مفاجأة عاجلة خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن تصل أسعار الدواجن خلال شهر رمضان إلي مابين 60 ل 65 جنيه للكيلو فى الأسواق ، وسيصل سعر البانية إلي 120 جنيهًا، موضحا أن السبب في ذلك هو صيام الأخوة الأقباط مما يقلل السحب علي الدواجن، مشددا أن هذا الأمر بات قريبا حدوثه.

أسعار البيض اليوم



وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 95 و 96 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر بين 97 و 98 جنيها للكرتونة، البلدي بين 102 و 103جنيهات للكرتونة.



و بالتالي يسجل البيض تراجعا بنحو 18 جنيها على مدار اسبوعين حيث سجل سعر البيض الابيض 114 جنيها تقريبا للكرتونة في المزرعة يوم الاثنين 20 فبراير.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 21 و 22 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم



وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 98 و 99 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 64 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 110 و 115 جنيها للكيلو.



تراجع الأسعار في هذا التوقيت

أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بالافراجات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الزراعة من الاعلاف، قائلاً : " أمر إيجابي، وكلما تواترت الافراجات بشكل منتظم يعني مزيدا من الدورات الانتاجية، ومن ثم زيادة المعروض في السوق ، وبالتالي تأثير فعال على الاسعار ".

وقال الزيني، إنه بتتبع منحنى الاسعار مع تدفق الافراجات شهدت الاسعار تأرجحاً بين 65 جنيها للكيلو، من الدجاج الحي في المزرعة، وإستقر حالياً عند مستوى 68 جنيهاً، رغم أنه يتم بيعه بأسعار تبلغ في الاسواق بحسب المنطقة من 80-85 جنيهاً حتى البيض تراجعت أسعاره من 111 جنيهاً إلى 94 جنيهاً.

وتابع الزيني، في مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الدواجن ليست مجرد منتج أو طعام للمواطن، لكن منظومة اقتصادية كبيرة والتضخم الان مضاعف مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة أسعار الخامات بالعالم في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ، بالاضافة لتراجع قيمة الجنيه محلياً ، ورغم ذلك صناعة الدواجن مستقرة.

وعن ارتفاع الاسعار في الايام الاخيرة بعد انخفاضها في أعقاب ضخ الدواجن المستوردة ودخول دورات إنتاج جديدة لزيادة الطلب المترافق مع قرب حلول شهر رمضان حيث يزيد الطلب من تجهيزات موائد الرحمن وتجهيز الاسر لاحتياجات البيت.

وتوقع ارتفاع أسعار كيلو الدواجن، خلال الفترة القادمة مع بداية رمضان ، متوقعاً عودة تراجع منحنى الاسعار في النصف الثاني من رمضان، مع انخفاض الطلب ودخول دورات إنتاجية للسوق حيث إن معظم المربين يفضلون الدورات الرمضانية ".



وكشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن معارض أهلا رمضان تم افتتاحها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن معرض أهلا رمضان تنظمه وزارات الصناعة والتموين والزراعة وبمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا إلى توفير كافة السلع بسعر التكلفة في معارض أهلا رمضان.



وأشار علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك 450 فرعًا لمعارض أهلا رمضان بخلاف الشوادر الصغيرة، في مختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن أسعار الدواجن انخفضت 20 جنيهًا، بعد طرح الفراخ البرازيلي، وكذلك انخفاض سعر طبق البيض، كاشفا أن هناك شحنة قادمة من الفراخ المجمدة لطرحها بـ 65 جنيهًا، حيث سيصل 50 ألف طن وتستمر حتى شهر رمضان المبارك.

وسجل سعر البيض امس الأحد 5 مارس 2023، تراجعا في المزرعة والأسواق، حيث سجل سعر البيض الأبيض، اليوم الاثنين، تراجعا إلى 88 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك المحلي بسعر 95 جنيها، ذلك بعد تراجع الكرتونة بحوالي 30 جنيها.

سعر البيض البلدي

انخفض سعر البيض البلدي، إلى متوسط سعر بلغ 99 جنيها للكرتونة، لتصل إلى الأسواق المحلية بسعر 105 جنيهات، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 110 جنيهات للكيلو في المزرعة، بينما سجل سعر البيض الأحمر اليوم في المزرعة إلى 88 جنيهًا للكرتونة، لتصل إلى الأسواق بسعر 97 جنيها.