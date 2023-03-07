عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

استقرت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق،  والمحلات التجارية بعد انخفاضات متتالية حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلي 75 جنيها بعد أن كان سعرها 95 بالأسواق.

وكشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، عن مفاجأة عاجلة خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن تصل أسعار الدواجن خلال شهر رمضان إلي مابين 60 ل 65 جنيه للكيلو فى الأسواق ، وسيصل سعر البانية إلي 120 جنيهًا، موضحا أن السبب في ذلك هو صيام الأخوة الأقباط مما يقلل السحب علي الدواجن، مشددا أن هذا الأمر بات قريبا حدوثه.

أسعار البيض اليوم


وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 95 و 96 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر بين 97 و 98 جنيها للكرتونة، البلدي بين 102 و 103جنيهات للكرتونة.


و بالتالي يسجل البيض تراجعا بنحو 18 جنيها على مدار اسبوعين حيث سجل سعر البيض الابيض 114 جنيها تقريبا للكرتونة في المزرعة يوم الاثنين 20 فبراير.

أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 21 و 22 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم


وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 98 و 99 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 64 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 110 و 115 جنيها للكيلو.


تراجع الأسعار في هذا التوقيت

أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بالافراجات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الزراعة من الاعلاف، قائلاً : " أمر إيجابي، وكلما تواترت الافراجات بشكل منتظم يعني مزيدا من الدورات الانتاجية، ومن ثم زيادة المعروض في السوق ، وبالتالي تأثير فعال على الاسعار ".

وقال الزيني، إنه بتتبع منحنى الاسعار مع تدفق الافراجات  شهدت الاسعار تأرجحاً بين 65 جنيها للكيلو، من الدجاج الحي في المزرعة، وإستقر حالياً عند مستوى 68 جنيهاً، رغم أنه يتم بيعه بأسعار تبلغ في الاسواق  بحسب المنطقة من 80-85 جنيهاً  حتى البيض تراجعت أسعاره من 111 جنيهاً إلى 94 جنيهاً.

وتابع الزيني، في مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أن الدواجن ليست مجرد  منتج أو طعام للمواطن،  لكن منظومة اقتصادية كبيرة  والتضخم الان مضاعف مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة  أسعار الخامات بالعالم في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ،  بالاضافة  لتراجع قيمة الجنيه محلياً  ، ورغم ذلك صناعة الدواجن مستقرة.

وعن ارتفاع الاسعار في الايام الاخيرة بعد انخفاضها في أعقاب  ضخ الدواجن المستوردة  ودخول دورات إنتاج جديدة لزيادة الطلب المترافق  مع قرب حلول شهر رمضان حيث يزيد الطلب من تجهيزات موائد الرحمن وتجهيز الاسر لاحتياجات البيت.

وتوقع ارتفاع أسعار كيلو الدواجن، خلال الفترة القادمة مع بداية رمضان ، متوقعاً عودة تراجع منحنى الاسعار في النصف الثاني من رمضان، مع انخفاض الطلب ودخول دورات إنتاجية للسوق حيث إن معظم المربين  يفضلون الدورات الرمضانية ".


وكشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن معارض أهلا رمضان تم افتتاحها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن معرض أهلا رمضان تنظمه وزارات الصناعة والتموين والزراعة وبمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا إلى توفير كافة السلع بسعر التكلفة في معارض أهلا رمضان.


وأشار علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك 450 فرعًا لمعارض أهلا رمضان بخلاف الشوادر الصغيرة، في مختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن أسعار الدواجن انخفضت 20 جنيهًا، بعد طرح الفراخ البرازيلي، وكذلك انخفاض سعر طبق البيض، كاشفا أن هناك شحنة قادمة من الفراخ المجمدة لطرحها بـ 65 جنيهًا، حيث سيصل 50 ألف طن وتستمر حتى شهر رمضان المبارك.

وسجل سعر البيض امس الأحد 5 مارس 2023، تراجعا في المزرعة والأسواق، حيث سجل سعر البيض الأبيض، اليوم الاثنين، تراجعا إلى 88 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك المحلي بسعر 95 جنيها، ذلك بعد تراجع الكرتونة بحوالي 30 جنيها.

سعر البيض البلدي

انخفض سعر البيض البلدي، إلى متوسط سعر بلغ 99 جنيها للكرتونة، لتصل إلى الأسواق المحلية بسعر 105 جنيهات، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 110 جنيهات للكيلو في المزرعة، بينما سجل سعر البيض الأحمر اليوم في المزرعة إلى 88 جنيهًا للكرتونة، لتصل إلى الأسواق بسعر 97 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن وزارة الزراعة ارتفاع الأسعار اسعار الدواجن والبيض اسعار البيض البيض سعر الدواجن أسعار الكتاكيت الأسواق والمحلات التجارية سعر كيلو الدواجن البيضاء الدواجن والبيض سعر كيلو الدواجن سعر الكتكوت الأبيض البيض الأبيض الدواجن الساسو الكتكوت البلدي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين سعر البيض الأبيض رئيس اتحاد منتجي الدواجن الدواجن البيضا ر البيض الأبيض كيلو الدواجن البيضاء أسعار الدواجن اليوم بالأسواق هلا رمضان أسعار الفراخ اليوم رمضان حلول شهر رمضان رمضان المبارك البيض الأحمر الدواجن البيضاء سعار الدواجن اليوم مارس 2023 المجمدة ” أسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء اسعار البيض يوم الثلاثاء أسعار البانيه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر.. ومفاجآت عاجلة في أسعار الدواجن

خبير سياسي: الأمريكان يريدون تحويل آسيا الوسطى إلى "منطقة ضباع"

حسين هريدي: أمريكا تتغلغل في آسيا الوسطى لضرب أي تحالف روسي صيني

حنفي جبالي: نحرص على تعزيز ودعم التعاون البرلماني المصري الأردني

رئيسة أكاديمية الفنون: "أسوان الدولي" يكرم نبيلة عبيد ودرية شرف الدين بدورته الحالية

هندسة حلوان" تحصد جائزة إلكترونيات القوى بابتكار "عداد مياه ذكي"

باحث استراتيجي: أولوية دول العالم الآن مكافحة التغير المناخي لتوفير الأمن الغذائي

الرئيس السيسي يتابع المشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي بالدلتا الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان .. 12 كلمة تمحو ذنوبك لو كانت مثل الجبال

فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف انتهاك المستوطنين لحرمة المسجد الأقصى

آخر فرصة.. هاني حتحوت يعلق على موقف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أحدث أسعار تويوتا CHR موديل 2023 .. صور

نصر "كرستيانو" VS زمالك "زيزو".. نظام البطولة العربية والجوائز| انتظروا مباريات قوية

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها .. و5 كلمات مستجابة للصائمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير سلق.. طريقة تحضير القلقاس بالكزبرة

كأنك داخل نفق.. صورة وهم بصري تثير حيرة مشاهديها.. احكم بنفسك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

افتكره كلب.. رجل يفاجأ بتمساح ضخم عند باب منزله بأمريكا

فيديو

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ