متآمر.. رد فعل عنيف من خالد الغندور بشأن تسريب عقود لاعبي الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن ظاهرة تسريب عقود لاعبي الفريق أمر مثير للدهشة.

وأضاف خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن من يقوم بتسريب تلك العقود؛ ما هو إلا “متآمر”، مشددا على أن الهدف من ذلك واضح للغاية، وهو تشتيت ذهن لاعبي الزمالك قبل المباريات.

وأوضح خالد الغندور، من المؤكد أن من يقوم بتسريب العقود، ليس اللاعبين أنفسهم، لافتا إلى أن عقد زكريا الوردي تم تسريبه، على الرغم من رحيل اللاعب عن الفريق، وفسخ التعاقد.

وواصل خالد الغندور، أن الهدف من التسريب واضح للغايو؛ وهو زعزعة استقرار الفريق قبل المواجهة المهمة، اليوم، أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.