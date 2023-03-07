لسه بجلده.. اكتشاف أغرب ديناصور عمره 145 مليون سنة |شاهد

أعطت اكتشافات أحافير الديناصورات في جميع أنحاء العالم للعلماء وخبراء الآثار فهمًا جيدًا لكيفية ظهور تلك المخلوقات وفرائسهم وحتى طريقة قضاء حياتهم قبل الانقراض.

اكتشف علماء الآثار واحدة من أكثر الديناصورات المحفوظة جيدًا في التاريخ، والتي يعود تاريخها إلى ما بين 100 و145 مليون سنة مضت.

الديناصور محتفظ بجلده

في حين أن معظم اكتشافات الديناصورات تحظى باهتمام خاص، إلا أنها هذا الاكتشاف بالتحديد حظي باهتمام خاص لأنه كان عبارة عن أنكيلوصور محتفظًا بجلد وجهه حتى الآن.

تم العثور على ديناصور أنكيلوصور في العديد من التكوينات الجيولوجية غرب أمريكا الشمالية، مما يجعله من بين آخر الديناصورات على الأرض غير الطيور.

ترك هذا الاكتشاف الخاص العلماء في حيرة من أمرهم لأنه كان محفوظًا جيدًا لدرجة أن بعضًا من جلده لا يزال سليماً بعد ملايين السنين.