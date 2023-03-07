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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة حمدي غيث.. تفاصيل الصدمة التي أثرت على حياته

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان حمدي غيث، الذي ولد في 7 يناير 1924، في قرية شلشلمون، بمنيا القمح في الشرقية، ورحل عن عالمنا عام 2006، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.

حياة حمدي غيث

درس حمدي غيث بكلية الحقوق حتى وصل إلى آخر سنة، وكان يدرس بالتزامن مع الكلية بمعهد التمثيل، وعندما جاءته بعثة لفرنسا لمدة 4 سنوات لم يدخل امتحان الحقوق وغلب حبه للفن، ليعود من البعثة ليعمل أستاذًا في المعهد.

ارتبط بعلاقة حب مع زميلته في معهد التمثيل، وتزوجها وسافرا معًا إلى البعثة بفرنسا، ولكن توفيت بعد عام من ولادتها لابنته الكبرى ميادة، ليتزوج بعد ذلك من والدة ابنته الأخرى مي.

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كانت الإذاعة تعرض مسلسلا أدى فيه حمدي، شخصية الصحابي الجليل “أبو ذر الغفاري”، وسمعه عبدالناصر، وأعجب به بشدة، فأصدر قرارًا فوريًا بعودة حمدي غيث لعمله، بالأجر الذي يحدده، بعد فصله، وفي المكان الذي يريده- بحسب رواية ابنته ميادة-، التي أكدت أن أصعب المواقف التي مرت على والدها كانت وفاة عبد الناصر، أما صدمة حياته التي غيرت كل صفاته وجعلته يعيش في حزن دائم حتى وفاته، فهي صدمة مرض ووفاة شقيقه وابنه الروحي عبدالله غيث.

بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيب بأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي أبو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" - الجزء الثاني .. وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.

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