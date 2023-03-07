فرج عامر: تجربة تدريبية جديدة لعماد متعب بالأهلي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “عماد متعب نجم مصر والنادي الأهلي على أعتاب تجربة تدريبية جديدة بانضمامه للجهاز الفني للنادي الاهلي ، من أجل تدريب مهاجمي الأهلي على إنهاء الهجمات بطريقة إيجابية، وتعزيز قدرتهم التهديفية”.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

وأدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية.