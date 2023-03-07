إعلامي: مصير نبيه اتحسم ومدرب برازيلي بديل لـ فيريرا في الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد جمال، عن مصير أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال أحمد جمال فى برنامج “كلام فى الكورة المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مباراة الترجي ستكون الأخيرة لأسامة نبيه سواء فاز الزمالك أو خسر فهو حسم أمره بشكل نهائي".

وأضاف: "موقف فيريرا أصبح غامضا حال هزيمة الزمالك أمام الترجي، والنادي يجهز مدرب بديل برازيلي حال رحيل المدرب البرتغالي".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



الزمالك في أول ثلاث جولات لم يعرف طريق الفوز بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا، والخسارة بنتيجة (2-0) في تونس أمام الترجي.

