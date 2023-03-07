حالة هبوط نسبي.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم 7 مارس 2023

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفه أسعار الحديد والأسمنت وخاصة المقدمين علي البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي أرخص لاسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء الموافق، لتفادي جشع التجار، وتوفير نفقات البناء ليستطيعوا استكمال اعمال التشطيب.

أسعار الحديد والأسمنت:

سعر طن حديد عز 28300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العتال 27500 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عطية 27500 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد سرحان 26500 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المراكبي 27000جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 28300 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد الكومي 27000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المعادي 27000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد بيانكو 27000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن مصر ستيل 27000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن الحديد اليوم

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.



أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الاسمنت اليوم الثلاثاء، ضمن أسعار الاسمنت، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت وجائت كالتالي:-

اسمنت المسلح 1920 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر 1875 جنيهًا للطن

أسمنت التعمير 1870 جنيهًا للطن

أسمنت المنيا 1880 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1835 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1895 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 42.5 - 1850 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 1905 جنيهًا للطن

اسمنت السويدي 1930 حنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1830 جنيه للطن

أسمنت السهم 1830 جنيهًا للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

