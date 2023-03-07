القصف الإسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن أضرارا مادية أصابت مطار حلب الدولي وأخرجته عن الخدمة، وذلك بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية انطلقت من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفة المطار ومحيطه.



وذكر التلفزيون السوري، اليوم الثلاثاء، أن انفجارات متتالية سمعت صداها في محافظات حلب وإدلب واللاذقية كانت ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت نقاطا عسكرية في محيط مطاري حلب الدولي ومطار النيرب العسكري.



ونقل التلفزيون عن مصدر أمني سوري- لم تُسَمِّه- القول إن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرقي مدينة حلب"، مضيفاً أن "العدوان تم من قبالة السواحل السورية".



وأضاف أن "الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري بدأت بالتصدي لصواريخ معادية حاولت الاقتراب من مطار النيرب ومطار حلب الدولي بالريف الشرقي".