حقوق عين شمس تصدر تعليمات هامة بشأن تقديم الالتماسات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس نتائج امتحانات دور يناير 2022/2023 للشعبتين (عربي - فرنسي).

وأكدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، خلال صفحتها الرسمية “فيس بوك”، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول المعلنة غير نهائية ولم تخضع بعد لتطبيق قواعد الرأفة، لذلك يؤجل تقديم الالتماسات لحين إعلان النتيجة كاملة نهاية الفصل الدراسى الثاني، من العام الجامعى 2022 - 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول بحقوق عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه يمكن لطلاب معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username واختيار كلية الحقوق.

* في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بـAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة وصغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن 8 حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على “متعلقاتي” ثم “الدرجات”.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.