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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العقوبات الدولية.. كوريا الشمالية تدخل في أزمة غذاء

سلاح نووي
سلاح نووي

 

دخلت كوريا الشمالية في أزمة غذائية كبيرة،  بسبب تأثير العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
 

زتعيد الأزمة للأذهان شبح مجاعتها الكبرى في التسعينيات.

ويرى مراقبون أن الحل المؤقت يأتي من دعم بكين وموسكو.


وتضررت كوريا الشمالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة.

في وقت سابق، صرح كو بيونج سام، المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، بأن هناك نقصا في الغذاء بشكل حاد، ومتوقع أن بيونج يانج طلبت مساعدة من برنامج الأغذية العالمي.


رفضت كوريا الشمالية اللجوء لأي دولة لطلب الإغاثة، ووصفت صحيفة "رودونج سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم، المساعدات الخارجية بأنها "حلوة سامة" تجعل البلد دون سيادة.

 

من ناحيته، عقد الرئيس الكوري الشمالي اجتماعا استثنائيا لبحث التنمية الزراعية، وهو اجتماع يُعقد مرّة واحدة أو مرتين في السنة عادة، لكن أتت الجلسة الجديدة بعد شهرين فقط من جلسة سابقة ركزت أيضًا على الزراعة، ولم تُعرف تفاصيل.

من مؤشرات الأزمة، أن كوريا الشمالية أنتجت 4.5 مليون طن من المحاصيل العام الماضي، بانخفاض 3.8 بالمئة عن 2021، بسبب الأمطار الصيفية الغزيرة وغيرها من الظروف الجوية.

صرَّح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، بأنّ بلاده تتشاوَر باستمرار مع شركائها الصينيين بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بينما صاغت موسكو قرارا بهذا الصدد لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.

بينما لا تنتظر روسيا موافقة المجلس على تخفيف العقوبات، إلا أنها قالت إنها والصين ستمارسان الضغوط استجابة للوضع الإنساني.


لا يستبعد محللون، أن تكون الأزمة التي تعانيها كوريا الشمالية في الغذاء قريبة من تلك التي ضربتها في تسعينيات القرن الماضي، حيث مات نحو مليون شخص.

 

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