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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يتم دعوتها.. روسيا تعرب عن أسفها لعدم المشاركة في المؤتمر الدولي للطاقة

روسيا
روسيا

 

أعلن القنصل الروسي العام في مدينة هيوستن الأمريكية، ألكسندر زاخاروف، أن القنصلية الروسية لن تشارك في المؤتمر الدولي للطاقة في هيوستن، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أعرب زاخاروف عن أسفه قائلا "لن نشارك هذا العام، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما. تم إلغاء التسجيل في المؤتمر في اللحظة الأخيرة".

وتابع بالقول: "علاوة على ذلك، أوضحوا أن وجود المندوبين الروس في المنتدى أمر غير مرغوب فيه".

كما أكد القنصل الروسي أن هذه هي المرة الأولى التي لا يدعى فيها ممثلو روسيا، رسميا إلى هذا الحدث، حيث أنها تعد من أكبر ثلاثة قوى نفطية.

وأشار إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للمشاركين في المنتدى مناقشة وتحليل مشاكل الطاقة العالمية في غياب أحد أكبر منتجي ومصدري موارد الطاقة.

ويعتبر مؤتمر "CERAWeek" أكبر مؤتمر دولي للطاقة يعقد سنويا في مدينة هيوستن، ويشارك فيه الآلاف من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلون عن مختلف الوزارات والشركات الصناعية في قطاع الطاقة والخبراء.

ويعقد المؤتمر هذا العام في الفترة من 6 إلى 10 مارس، تحت عنوان "الإبحار في عالم مضطرب: الطاقة والمناخ والأمن".

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