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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على آخر موعد للتقديم في منح التفرغ للمبدعين المصريين وشروطه

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للثقافة أن آخر موعد للتقديم في منح التفرغ في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية الخميس الموافق 9 مارس الحالي.

ويتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية: طلب الحصول على منحة التفرغ.

سيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه، وتصور محدد يتضمن خطة واضحة لمشروع تفرغه بما يجعله جديرًا بالمنحة وقابلًا للتنفيذ خلال مدة التفرغ, و ألا يكون المشروع حاصلًا على منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره أو عرضه، وثلاث نسخ ورقية من ثلاثة أعمال من أحدث أعماله في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية , وكتابة المشروع الجديد والسيرة الذاتية, و(المشروع المنجز بالنسبة للتجديد)، بالإضافة إلى اسطوانة مدمجة تتضمن: نسخة (Word) للمشروع الجديد والسيرة الذاتية, ونسخة (PDF) للأعمال السابقة له أو صور لأغلفة الإصدارات (للمتقدمين لأول مرة).

وفي مجال الفن التشكيلي والخط العربي إحضار الطلب والسيرة الذاتية وصور من أعماله السابقة التي أنجزها في السنوات الثلاثة الأخيرة ,على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام (Word) بجانب النسخة الورقية.

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اما عن الشروط العامة للمنحة فهي: أن يكـون متمتعـاً بالجنســية المصريـة، وأن يكون مقيماً بجمهورية مصر العربية خلال مدة المنحة.
وبالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام يجب موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة, ولا يٌعتد بالإجازات الخاصة.

تقدم الطلبات شخصياً ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين في الحصول على المنحة (في ملف خاص مستوفيًا جميع الاوراق والمستندات المطلوبة) ابتداء من الأحد الموافق 26/2/2023 إلى الخميس الموافق 9/3/2023, وتٌقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة بالعنوان التالي: 44 ش المساحة بالدقي – الجيزة.

ويٌمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية, وذلك لمــدة عــام مالي بداية من 1/7/2023.

ولا تٌقبل الطلبات لمن سبق ( حصوله) على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.

المجلس الأعلى للثقافة الاعلى للثقافة وزارة الثقافة منح التفرغ الفنون الاداب العلوم

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