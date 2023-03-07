الكشف على 225 مريضا في قافلة طبية بقرية زاوية بلتان بالقليوبية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بمحافظة القليوبية قافلة طبية بقرية زاوية بلتان مركز طوخ وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها ، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطويرالقرى المصرية .



وجاءت القافلة برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والعظام ، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 225 حالة تنوعت ما بين 75حالة باطنة ، و100 حالة أطفال ، و50 حالة عظام ، وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.