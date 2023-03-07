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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفتى الجمهورية محكما في رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

مفتى الجمهورية محكماً
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس

ترأس الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية لجنة التحكيم لمناقشة رسالة بعنوان" الخطاب الدينى فى القنوات الفضائية العربية وعلاقته بنشر التسامح الدينى وقبول الآخر لدى طلاب الجامعات المصرية"

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وعضوية لجنة التحكيم لكل من  الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقى رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة،والدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال ، الدكتور عمرو عبدالله نحلة أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة.

وشهد المناقشة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و حضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة .


وتأتى الرسالة بعنوان" الخطاب الدينى فى القنوات الفضائية العربية وعلاقته بنشر التسامح الدينى وقبول الآخر لدى طلاب الجامعات المصرية" للباحث وليد محمود الحسينى بقسم الإعلام وثقافة الأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة.

وقد أشاد الحضور ولجنة التحكيم بموضوع الرسالة وتناول الباحث لها لما تمس من احتياجات الواقع لها.

وقد شهدت المناقشة حضور لفيف من أساتذة الكلية من بينهم د. الشحات عزازي ، و الدكتور أحمد سيد أحمد نائب رئيس تحرير الأهرام والسادة الزملاء أ. شحاته العرابي أ.محمد عبدالحق وأ. محمد لطفي، و الدكتور حسام مهدى أمين كلية الدراسات العليا للطفولة.

مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس5
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس5
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس4
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس4
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس3
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس3
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس2
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس2
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس1
مفتى الجمهورية محكماً فى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس1
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