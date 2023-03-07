مكتب الجوائز بجامعة عين شمس يجتمع مع أعضاء هيئة التدريس

واصل مكتب جوائز الجامعة اجتماعاته وعقد اجتماعه الثاني والثلاثين للحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 6 مارس 2023.

وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة الجامعة في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحائزين على الجوائز المرموقة.

ويأتي ذلك تحت إشراف كل من دكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.

حيث استضاف مكتب الجوائز بالجامعة الدكتور محمد فتحي الشحات درغام أستاذ الكيمياء المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة والحاصل على جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الأساسية 2020 و جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية 2012 وجائزة جامعة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية للعام 2010 وذلك لإسهاماته الرائدة خلال مشوار عطاء طويل في شتى المجالات والتي شملت أكثر من 300 بحث علمي دولي ومحلي، والمشاركة في العديد من الإشرافات العلمية على رسائل الماجستير والدكتوراه لأكثر من 200 رسالة وتحكيم أكثر من 500 رسالة ماجستير ودكتوراه إلى جانب النشر الدولي المتميز والمحلى المتنوع والمؤتمرات الدولية ،وكذلك الباحث الرئيسي للعديد من المشروعات التطبيقية لأكثر من عشرة مشروعات .

كما أنه يشغل عضوية العديد من اللجان العلمية الدائمة للترقيات في مجال التخصص وعضوية للجان التحكيم للجوائز وغيرها من جوانب العطاء والتميز.

وقد أثنى الدكتور محمد فتحي الشحات درغام على جهود الجامعة في دعم البحث العلمي والباحثين وكذلك الحرص على التميز والريادة في كافة المجالات.



كما تقدم بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة الحالية برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وجميع السادة النواب على الجهود المبذولة في كافة نواحي قطاعات الجامعة والحرص على صرف مكافآت النشر الدولي بشكل مستمر ومنتظم وتكريم المتميزين في النشر الدولي.

واختتم الحديث برسالة وجهها لشباب الباحثين من الجامعة بالتحلي بالصبر ولإصرار على التميز والحرص على متابعة الجديد في مجال البحث العلمي والعمل في فريق متكامل تحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة في التميز والريادة من خلال الحصول على الجوائز المرموقة التى تسهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة.