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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشاهد رومانسية بين نادين نجيم وقصي الخولى فى برومو مسلسل وأخيرا

نادين نسيب نجيم وقصى
نادين نسيب نجيم وقصى الخولى

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن البرومو الرسمى لمسلسل “وأخيرا” المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل. 

وعلقت نادين نسيب نجيم على البرومو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام: “وأخيراً.. قريباً على شاهد / ام بي سي عراق / ام بي سي مصر / ام بي سي و lbci خلال شهر رمضان المبارك .. قصة حب ولا بالخيال”. 

شاهد الفيديو هنا 

وتظهر نادين نسيب نجيم فى البرومو مع الفنان قصى الخولى فى بعض المشاهد الرومانسية.  

نادين نسيب نجيم 

وكشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “وأخيرا” الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع الفنان قصي خولي.

تقدم نادين نسيب نجيم مع قصي خولي، ثنائية ناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاحهما في مسلسل 2020، الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا.

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مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

يشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلم وقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.

نادين نسيب نجيم نادين نسيب قصي الخولي الفنانة نادين نسيب نجيم الفنان قصى الخولى الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مسلسل “وأخيرا”

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