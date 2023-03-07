أيمن عاشور: هيكلة جديدة للأعلى للجامعات ومجالسها

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات والقيام بإعداد هيكل جديد لإدارة الجامعات وذلك من أجل خدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع سوق العمل الإقليمى.

واضاف عاشور خلال فاعليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم البدء فى تطبيق النظام الجديد لإدارة الجامعات فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية ، لذلك يجب أن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالى.



وكان قد أحيط المجلس الأعلى للجامعات علمًا بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووجه المجلس بإعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لأهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في إطار توحيد جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني.

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور ومشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد، في مؤتمر موسع منعقد في أحد فنادق القاهرة حاليًا، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023.