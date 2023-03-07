كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

أدرج السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، في قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب كهربا ، عن مباراة الأهلي الماضية أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا بسبب إرهاق عضلي.

وتواجد كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، بعدما بات جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في المباراة، حيث شارك في مران الفريق أمس بشكل طبيعي.

وتُشكل عودة كهربا دفعة معنوية قوية للفريق قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، خاصة في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب، في الخامسة مساءً، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري المصري.