عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالات سُكر ومنشطات.. تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز

علق رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز، على أنباء وجود حالات سٌكر ومنشطات في الفريق، قبل مواجهة الأهلي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كانت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أكدت أن الفترة الماضية شهدت أمرا مؤسفا داخل صن داونز، حيث وصل الثنائي أنديل جالي وسيفو مبولي تدريبات الفريق وهما في حالة سُكر، كما أثبتت اختبارات المنشطات إيجابية عينة لاعب في صفوف صن داونز.

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

وقال مدرب صن داونز في تصريحات صحفية:" أقول لوسائل الإعلام، إن كنتم تبحثون عن أمور سلبية داخل فريقي فلن تجدوها، مهمتي هي حماية اللاعبين، وقبل أن أكون مدير فني فأنا إنسان، وهم أيضا بشر قبل أن يكونوا لاعبين".

أضاف:" لن أتحدث عن هذه الأمور، هذا شأن داخلي ويجب أن يبقى في نطاق النادي".

يذكر أن صن داونز استهل مشواره في دور المجموعات  بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الهلال السوداني في بهدف دون رد، ثم تفوق على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1، وتعادل مع الأهلي 2-2 في الجولة الماضية.

 

ترتيب المجموعة الثانية:


صن داونز: 7 نقاط.

الهلال السوداني: 6 نقاط.

الأهلي: 4 نقاط.

القطن الكاميروني: 0 نقاط.

الأهلى صن داونز دوري ابطال افريقيا رولاني أنديل جالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 جنيها في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الفرحة فرحتين.. فتاة تحتفل بـ تخرجها وطلاقها في يوم واحد|فيديو

ترشيحاتنا

حالتها صعبة .. بطلة رمضان كريم في العناية المركزة I تفاصيل

كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

الأمير تميم يصدر مرسوما يتشكيل الحكومة القطرية الجديد

مايا مرسي: مصر حققت تقدماً ملموساً بالتطور التكنولوجي لتحقيق المساواة بين الجنسين

كتبنا ورقة عرفي| كيف عاشت أنوش مع زوجها

توقف القطارات وإغلاق المدارس.. التفاصيل الكاملة لأصعب الإضرابات في تاريخ فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عن محمد صلاح وسر خلافها مع مخرج ليالي الحلمية.. تصريحات تيسير فهمي لصدى البلد

فيديو مؤثر.. عجوز أمريكي يذهب متعرجا بروب التخرج إلى والدته 98 عاما

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

حقيقية تغيير اسم سانت كاترين.. ما لا تعرفه عن التجلي الأعظم هدية مصر للعالم

فيديو

مشاهد رومانسية بين نادين نجيم وقصي الخولى فى برومو مسلسل وأخيرا

فتحتها على البحري.. الصين تسمح بإنجاب أطفال بدون زواج لهذا السبب| فيديوجراف

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

سعد لمجرد السبب.. الجمهور يهاجم إليسا بسبب تصرف على المسرح I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ