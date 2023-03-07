حالات سُكر ومنشطات.. تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

علق رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز، على أنباء وجود حالات سٌكر ومنشطات في الفريق، قبل مواجهة الأهلي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كانت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أكدت أن الفترة الماضية شهدت أمرا مؤسفا داخل صن داونز، حيث وصل الثنائي أنديل جالي وسيفو مبولي تدريبات الفريق وهما في حالة سُكر، كما أثبتت اختبارات المنشطات إيجابية عينة لاعب في صفوف صن داونز.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات صحفية:" أقول لوسائل الإعلام، إن كنتم تبحثون عن أمور سلبية داخل فريقي فلن تجدوها، مهمتي هي حماية اللاعبين، وقبل أن أكون مدير فني فأنا إنسان، وهم أيضا بشر قبل أن يكونوا لاعبين".

أضاف:" لن أتحدث عن هذه الأمور، هذا شأن داخلي ويجب أن يبقى في نطاق النادي".

يذكر أن صن داونز استهل مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الهلال السوداني في بهدف دون رد، ثم تفوق على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1، وتعادل مع الأهلي 2-2 في الجولة الماضية.

ترتيب المجموعة الثانية:



صن داونز: 7 نقاط.

الهلال السوداني: 6 نقاط.

الأهلي: 4 نقاط.

القطن الكاميروني: 0 نقاط.