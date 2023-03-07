التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي التونسي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبداء الجهاز الفني التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الوسط : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.



وفي سياق متصل أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة القدم في النسخة الحالية تحت مسمى كأس الملك سلمان 2023 عن وقوع الزمالك في المجموعة الثالثة برفقة أندية النصر السعودي و المتأهل من (الشباب والقوة الجوية العراقي / المريخ السوداني وتشرين السوري) المتأهل من (فحمان والاتحاد المنستيري / المحرق البحريني والسيب العماني)

وحضر أمير مرتضى المشرف على الكرة مراسم القرعة التي أجريت في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الثلاثاء للتواجد في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في التاسعة مساء الغد ببرج العرب.



ويشارك الزمالك في البطولة العربية من الدور الثاني الذي سيكون بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا.



وشهد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الاتفاق على عدد الحضور الجماهيري للقاء.



وتقرر حضور 10 ألاف مشجع للقاء الغد بعد موافقة الجهات الأمنية، وحصل الفريق الضيف على 200 دعوة لحضور جماهيره، بالإضافة إلى 30 في المقصورة الرئيسية.



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته أمس على ملعب فندق الإقامة وحرص الجهاز الفني علي مناقشة بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي المرتقبة.