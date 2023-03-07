تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح الفارهة| صور

يشغل بال الكثير من عشاق السيارات التعرف على سيارات محمد صلاح، بعد تصدره محركات البحث بسبب تحطيمه للأرقام القياسية في كرة القدم، بالإضافة الي أن محمد صلاح حامد محروس هو لاعب كرة قدم مصري ولد في 15 يونيو 1992.

سيارات محمد صلاح

الأعب محمد صلاح

تصدر محمد صلاح محركات البحث لأنه نجم نادي ليفربول الإنجليزي وأحد أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، مؤخرا فاز فريق ليفربول على فريق مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد، في قمة الجولة الـ 26 في موسم 2022-2023 في الدوري الإنجليزي.

استطاع محمد تسجيل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد بالتالي استطاع تحطيم رقم قياسي جديد في مسيرته التاريخية، بعدما أصبح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي، برصيد 129 هدف، وبالتالي يكون قد تجاوز رقم روبي فاولر أسطورة ليفربول.

يعرض لكم موقع صدى البلد أسطول سيارات محمد صلاح :



1- مرسيدس بنز GLE63 AMG كوبيه

مرسيدس بنز GLE63 AMG كوبيه



تستمد سيارة مرسيدس بنز GLE63 AMG كوبيه قوتها من محرك 8 سلندر تيربو سعة 5500 سي سي، ينتج منه قوة 557 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 250 كم/ساعة.

2- بورش 911 تيربو إس

بورش 911 تيربو إس

تحصل سيارة بورشه 911 تيربو إس علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، ينتج قوة 641 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن./متر، وتتسارع السيارة من نقطة السكون 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 2.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 330 كم/ساعة.

3- بنتلي بنتايجا

بنتلي بنتايجا

تستخدم سيارة بنتلي بنتايجا محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 542 حصان، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/س في 4.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى 290 كم/ساعة

4- بنتلي كونتيننتال جي تي

بنتلي كونتيننتال جي تي

تمتلك سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي، ينتج منه قوة 626 حصان، وعزم أقصي للدوران 650 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى 329 كم/ساعة.

5- لامبورجيني أفينتادور

لامبورجيني أفينتادور

زودت سيارة لامبورجيني أفينتادور بمحرك 12 سلندر ينتج قوة 730 حصان، وعزم دوران 690 نيوتن/متر من الدوران، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.7 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى 217 كم/ساعة .

6- أودي Q7

أودي Q7

تحتوي سيارة أودي Q7 علي محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، لتر، ينتج قوة 335 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.9 ثانية.