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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : نقل بطلة رمضان كريم للعناية المركزة .. تيسير فهمي تكشف أسرارها لأول مرة

تيسير فهمي - تامر
تيسير فهمي - تامر حسني - شيرين الطحان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية. 

رفعت دعوى قضائية عليها.. مايا دياب تفتح النار على ابنة فيروز

شنت الفنانة مايا دياب هجوم شرسا على المخرجة ريما الرحبانى ابنة الفنانة فيروز بعد رفعها دعوى قضائية عليها بسبب غنائها بعض الأغانى القديمة للفنانة فيروز.

وقالت مايا دياب فى تصريحات لبرنامج 40 الذى تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار : رفع ريما الرحبانى دعوى قضائية ضدى بسبب غنائى لروائع والدتها السيدة فيروز الوطنية في الحفل الذي أقام عقب انفجار مرفأ بيروت امر غير مبرر.

حالتها صعبة .. بطلة رمضان كريم في العناية المركزة I تفاصيل

ناشدت صديقة الإعلامية والفنانة شيرين الطحان، جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى العناية والمركزة .

وكبت صديقة شيرين الطحان قائلة : أمانه عليكم الدعاء لأختي وصحبت عمري شيرين الطحان تقوم بالسلامة وترجع لينا تاني أحسن من الأول.. شيرین تعبانة جدا وفي العناية المركزة أمانة عليكم الدعاء اليوم.. يارب ما يوجع قلوبكم علي حد عزيز عليكم . 

نظارتان في سن 44.. حلا شيحة تمازح المتابعين بدون حجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها بدون حجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ومازحت حلا شيحة المتابعين وهي ترتدي نظارة وممسكة بالأخري في يدها، وعلقت كاتبة: “بلبس نظارة للمسافات والتانية للقراءة إحساس جديد اشيل دي واحط دي، نظارتان اهلا سن 44”.

ساندي تكشف كواليس تعاونها مع تامر حسني فى فيلم " تاج "

كشفت الفنانة ساندي عن كواليس تعاقدها على المشاركة في فيلم تاج ، الذى يقوم ببطولته تامر حسني.

وقالت ساندي فى تصريحات تليفزيونية: التقيت مع تامر حسني فى فرح أحمد عصام وابلغني انه يقوم بتصوير العمل، وعرض علي ان اقوم بزيارته فى التصوير، وبعد ان ذهبت له ابلغني بترشيحي للمشاركة فى الفيلم، ثم تحدث مع مخرجة العمل ووافقت 

عن محمد صلاح وسر خلافها مع مخرج ليالي الحلمية.. تصريحات تيسير فهمي لصدى البلد

تعرضت أنا وزوجي للظلم.. رد فعل نانسي عجرم بعد حبس سعد لمجرد

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحكم على الفنان سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب .

وقالت نانسي عجرم فى تصريحات تليفزيونية إنها مناصرة وتدعم حقوق المرأة إلا أن الأمر مازال فى مرحلة الاستأنف فى تلك الحالة يكون هناك رد وعطا.

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي

فى هذه الحلقة من سلسلة حوارات عنها ، نلتقي بواحدة من اهم الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية ، حيث استطاعت ان تقدم عدد كبير من الاعمال الناجحة على الشاشة الصغيرة لتحجز لنفسها مكانة فنية رفيعة وسط كبار النجوم وفي قلوب المشاهدين ، انها النجمة تيسير فهمي . 

 

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