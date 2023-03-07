أخبار الفن : نقل بطلة رمضان كريم للعناية المركزة .. تيسير فهمي تكشف أسرارها لأول مرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

شنت الفنانة مايا دياب هجوم شرسا على المخرجة ريما الرحبانى ابنة الفنانة فيروز بعد رفعها دعوى قضائية عليها بسبب غنائها بعض الأغانى القديمة للفنانة فيروز.

وقالت مايا دياب فى تصريحات لبرنامج 40 الذى تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار : رفع ريما الرحبانى دعوى قضائية ضدى بسبب غنائى لروائع والدتها السيدة فيروز الوطنية في الحفل الذي أقام عقب انفجار مرفأ بيروت امر غير مبرر.

ناشدت صديقة الإعلامية والفنانة شيرين الطحان، جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى العناية والمركزة .

وكبت صديقة شيرين الطحان قائلة : أمانه عليكم الدعاء لأختي وصحبت عمري شيرين الطحان تقوم بالسلامة وترجع لينا تاني أحسن من الأول.. شيرین تعبانة جدا وفي العناية المركزة أمانة عليكم الدعاء اليوم.. يارب ما يوجع قلوبكم علي حد عزيز عليكم .

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها بدون حجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ومازحت حلا شيحة المتابعين وهي ترتدي نظارة وممسكة بالأخري في يدها، وعلقت كاتبة: “بلبس نظارة للمسافات والتانية للقراءة إحساس جديد اشيل دي واحط دي، نظارتان اهلا سن 44”.

كشفت الفنانة ساندي عن كواليس تعاقدها على المشاركة في فيلم تاج ، الذى يقوم ببطولته تامر حسني.

وقالت ساندي فى تصريحات تليفزيونية: التقيت مع تامر حسني فى فرح أحمد عصام وابلغني انه يقوم بتصوير العمل، وعرض علي ان اقوم بزيارته فى التصوير، وبعد ان ذهبت له ابلغني بترشيحي للمشاركة فى الفيلم، ثم تحدث مع مخرجة العمل ووافقت

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحكم على الفنان سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب .

وقالت نانسي عجرم فى تصريحات تليفزيونية إنها مناصرة وتدعم حقوق المرأة إلا أن الأمر مازال فى مرحلة الاستأنف فى تلك الحالة يكون هناك رد وعطا.

فى هذه الحلقة من سلسلة حوارات عنها ، نلتقي بواحدة من اهم الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية ، حيث استطاعت ان تقدم عدد كبير من الاعمال الناجحة على الشاشة الصغيرة لتحجز لنفسها مكانة فنية رفيعة وسط كبار النجوم وفي قلوب المشاهدين ، انها النجمة تيسير فهمي .