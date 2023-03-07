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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: لن نسمح بأي تراخي في ملف التعديات على الأراضي الزراعية

اجتماع رؤساء المدن
اجتماع رؤساء المدن والقرى

شدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، علي رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكزوالقرى، بضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء العشوائى.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية، لمتابعة عدد من الملفات التى تمس المواطن القنائى، والوقوف علي أهم التحديات التى تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية ، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد.

 

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وأكد محافظ قنا ، أهمية التصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

 

وأوضح محافظ قنا، أنه يتابع ملف التعديات بصفة شخصية وبشكل يومي، ولن يسمح بأي تراخي أو تقصير في هذا الشأن، خاصة وأنه يتعلق بحق الشعب والدولة، موجهاً بتشكيل لجان تختص بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع قري ومدن المحافظة.

 

كما شدد الداودى، علي أهمية ملف النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول ، موجها المسئولين بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة.

 

ووجه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات القروية بمشاركة منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات التى تستهدف نظافة البيئة للارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

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