بسبب لعب الكرة.. مصرع طفلين غرقاً في ترعة الكلح الغربى بنجع حمادى

لقى طفلين مصرعهما، غرقاً، أثناء محاولتهما إحضار كرة قدم سقطت منهما في ترعة بقرية الكلح الغربى التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ياسين أحمد نصر الدين 5 أعوام، وعبد الرحمن رجب 5 أعوام، غرقاً فى ترعة بقرية الكلح الغربى التابعة لمركز نجع حمادى.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلين كانا يلعبان كرة قدم، وسقطت منهم فى الترعة، ما دفعهما للنزول لاستخراجها من الترعة، ما أدى إلى غرقهما و مصرعهما فى الحال.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثتين.

