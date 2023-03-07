سيف الدمرداش: شنايدر إلكتريك تستهدف التوسع في قطاع المنازل الذكية وتدريب جيل جديد من الفنيين لتلبية احتياجات السوق

شنايدر إلكتريك تعد الشريك الرئيسى للمهتمين ببناء مجتمع عمراني ذكي قائم على أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فهى دائماً تسبق بخطوة ، حيث نجحت فى توفير حلول مبتكرة لإدارة مكونات البنية التحتية للمشروعات المختلفة وتوفير حلول المنازل الذكية للمساهمة في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة. تعمل شنايدر إلكتريك في مصر منذ أكثر من 35 عاماً حيث تعد مصر المركز الإقليمي لعمليات الشركة في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والسوق الأكبر من حيث حجم العمليات في المنطقة والتي تضم 8 دول وما يقرب من 1500 موظف يتواجد معظمهم في مصر.

وكشف المهندس سيف الدمرداش - نائب الرئيس للقطاع السكني والتوزيع بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، خلال حواره لصدى البلد كيف تساهم شنايدر إلكتريك فى بناء المنازل الذكية ومسئوليتها المجتمعية فى تطوير الكوادر البشرية .



كيف تساهم شنايدر إلكتريك فى بناء المنازل الذكية ؟



شنايدر إلكتريك هي شركة عالمية رائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، ومن خلال باقتها المبتكرة من الحلول والخدمات، ساهمت الشركة في العديد من مشروعات البنية التحتية والمدن الذكية في مصر ودعمتها بمنظومة برمجيات لإدارة كافة المرافق بها بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها.

ومن خلال الحلول والخدمات الخاصة بالمنازل الذكية، تسهم شنايدر إلكتريك في خفض الانبعاثات الكربونية من المنازل وتحقيق وفورات في فواتير الكهرباء والمحافظة على مستوي الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وهو ما يبرهن أن المنازل والمدن الذكية لم تعد رفاهية بل أصبحت ذات أهمية كبري حيث يشهد قطاع المباني والمنازل والمدن الذكية والسيارات الكهربائية نمواً ملحوظاً على مستوي العالم.

وفي شنايدر إلكتريك، نستهدف أن يتواجد في مصر 1000 بيت ذكي على الأقل خلال 2023 حيث تسعى الشركة من خلال مشروعاتها وفريق العمل أن يصبح البيت الذكي في متناول الجميع، و يتم العمل علي إطلاق مفهموم منازل المستقبل Homes of The Future والذي يستعرض كافة حلول الشركة للتحول للمنازل الذكية والتي نستهدف أن تكون متاحة للجميع.

كيف تساهم شنايدر إلكتريك فى مشروعات تدعم الاستدامة ؟

الاستدامة جزء أساسي من كافة عمليات شنايدر إلكتريك حيث وضعت الشركة على مستوي العالم ست التزامات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة وهي المساواة، والثقة، والمناخ، والموارد، والشراكة المحلية، ودعم الأجيال. وفيما يخص التزامنا نحو المناخ، فقد شاركت شنايدر إلكتريك في العديد من المشروعات التي تدعم الاستدامة ومكافحة التغير المناخي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من بينها مشروع استخراج المياه باستخدام الطاقة الشمسية لأغراض الري والشرب في الواحات وشرم الشيخ وبعض مناطق الصعيد. كما شاركت الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية مثل مجمع بنبان في أسوان الذي ينتج ما يزيد عن ألف ميجا وات من الطاقة الشمسية.

كما قامت الشركة بتركيب نظام لاستخراج مياه الآبار بالطاقة الشمسية من بئر بقرية الحطية بمحافظة الوادي الجديد، كذلك مشروع قرية الحيز بالواحات البحرية الذي تم فيه استخدام حل ضخ المياه بالطاقة الشمسية في بئرين والاعتماد على مصادر طاقة متجددة ونظيفة .

وأهم ما يميز مشاريع شنايدر إلكتريك في اسنا ودندرة بالأقصر، غير إنها قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي بتعزيز إنتاج الخضروات والأسماك والدواجن محليًا، إنها مشاريع صديقة للبيئة، وهي عبارة عن نماذج مبتكرة من الصوبات الزراعية وأحواض الأسماك وحضانات الدواجن، جميعها مجهزة بخلايا شمسية وأنظمة ري مبتكرة، وتعمل تلك المشروعات الانتاجية كنموذج للزراعة المستدامة في مصر، وهو ما يعني أن مشروعات إسنا ودندرة نموذجًا للزراعة المستقبلية في ظل ظروف التغير المناخي. وتعد مشروعات إسنا ودندرة أحد أهم المشاريع المستدامة، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مظلة مبادرة حياة كريمة. وقد ساهمت هذه المشروعات في توفير 200 فرصة عمل منها عدد للسيدات وأدى ذلك لتحسين دخل 1000 أسرة.

ما أوجه التعاون بين شنايدر إلكتريك ووزارة الكهرباء ؟

نفخر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطتها لرقمنة شبكة التوزيع على مستوي الجمهورية لتكون أول شبكة ذكية للكهرباء في الشرق الأوسط، ومن خلال مثل هذه الشبكات الذكية، يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ مما يسهم في الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تحقيق فائض ورفع مستوى خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء وتوفير مصدر موثوق للطاقة يمكن الاعتماد عليه.

وقد تم بالفعل توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء وشنايدر إلكتريك لتطوير عدد من مراكز التحكم الآلي وتم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولي والتي تشمل مراكز القاهرة الجديدة ومدينة نصر والدقي و6 أكتوبر بتكلفة تبلغ 4.6 مليار جنيه. كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمركز التحكم الآلي بشرم الشيخ وبدء التشغيل التجريبي للمركز وهو الخامس من نوعه في إطار هذه الخطة والأول الذي يتم تحديثه باستخدام حلول شنايدر إلكتريك خارج القاهرة الكبرى.

ماذا عن المسئولية المجتمعية للشركة في مجال التعليم والتدريب؟



تؤمن شنايدر إلكتريك بأهمية الاستثمار في العنصر البشري خاصة أن مصر لديها عدد كبير من الكوادر المؤهلة للوصول لأعلى المناصب وتوفير مستويات عالية من الجودة. وإيماناً منا بذلك، كثفت شنايدر إلكتريك من جهودها في قطاع التعليم والتدريب كجزء من مسئوليتها المجتمعية من خلال إطلاق برامج تدريبية متنوعة وإنشاء معامل للتدريب بهدف تطوير مهارات فنيي الكهرباء والارتقاء بهم إلى مستويات أعلى من الاحترافية وذلك بهدف خلق جيل جديد من الفنيين على أعلى مستوي مؤهل لسد احتياجات سوق العمل.

كما تسهم الشركة بتقديم العديد من البرامج التدريبية للطلاب في قطاعات التعليم العالي والفني في مصر، على رأسها بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD ، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم بهدف استكمال مسيرة تطوير مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة السلام، بمحافظة القاهرة.

وتم تخريج أول دفعة من طلاب المدرسة المتخصصين بمجال الصيانة الكهربائية العام الماضى ، ويعد مجال الصيانة الكهربائية من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المصري، فهو الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات، كما أنه يُعد جزء من الخطط الوطنية لتنمية قطاع الطاقة بمصر وتحقيق استدامته في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035". وتساهم شنايدر إلكتريك في توفير فرص عمل لبعض الخريجين والعمل على توفير وظائف في شركات أخري تتعاون معها الشركة.

ومؤخراً، قمنا بافتتاح معمل تدريب للمهندسين بالنقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية وذلك في إطار برتوكول التعاون الذي وقعته الشركة مع النقابة العامة للمهندسين بالقاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات عام 2017 بهدف رفع المستوي العلمي والمهني لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد الهندسية وتطوير الأسس الهندسية في مجالات المباني والمدن الذكية، الطاقات الجديدة والمتجددة، والتحكم الصناعي. يعد هذا المعمل الرابع الذي تقيمه شنايدر إلكتريك ونقابة المهندسين على مستوى الجمهورية بعد أن تم إنشاء معامل مماثلة فى مقرات نقابة المهندسين العامة بالقاهرة والمنوفية وأسيوط.

هل أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على أداء الشركة ؟

لا أحد ينكر التحديات الموجودة فى العالم كله وليس مصر فقط ، ولكننا قادرون على التعامل مع الوضع فيجب علينا الابتعاد عن التفكير السلبي والتحلي بالمرونة وبذل مجهود أكبر. نعم يوجد تحديات، إلا أننا نؤمن بصلابة السوق المصري، ويعد العنصر البشرى هو العنصر الرئيسى فى مواجهة هذه التحديات كما أن زيادة المكون المحلى ساهم فى تقليل تأثير الأزمة بشكل كبير مما ساعدنا على الحفاظ على خطة النمو.