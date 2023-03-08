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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف عثمان يجسد شخصية الشهيد ملازم محمد أحمد عبده فى الكتيبة 101

صدى البلد

كشف الفنان الشاب  يوسف عثمان عن تفاصيل شخصيته في مسلسل الكتيبة 101 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث نشر صورة له بالزي العسكرى معلقا :" الشهيد ملازم أول محمد أحمد عبده.

وكان قد روج الفنان عمرو يوسف لمسلسل الكتيبة 101، ونشر صورة له من كواليس العمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"استنوا الرائد نور صلاح العزب - "الكتيبة 101".

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكتيبة 101 البوستر الرسمي عبر صفحات السوشيال ميديا استعدادا لعرضه فى موسم رمضان القادم.

وتصدر البوستر كل من النجم عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على قناة on tv بشكل حصري.

الكتيبة 101 
ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من: (فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر)، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من 30 حلقة. 

عمرو يوسف احمد صلاح حسني آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101

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