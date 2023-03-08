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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأربعاء|تفاصيل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى وجود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، قائلة إن هذه فترة تقلبات جوية حادة وسريعة خاصة في درجات الحرارة ، مؤكدة أن فصل الشتاء مازال مستمرًا وسينتهي في 20 مارس، موضحة أن هذه  فترة انتقالية بين فصلي الربيع والشتاء.

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الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

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خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية


وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هذا الطقس مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، لافتة إلى أنه مع مطلع الأسبوع القادم ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ولكنه أقل حدة من الأسبوع الماضي.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وبعض المناطق من حلايب وشلاتين، موضحة أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بأهمية المحافظة على نوعية الملابس والقيادة بهدوء تام وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.
تحذير من طقس الإثنين

 

حذرت منار غانم، أنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط للرياح على بعض المناطق.

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