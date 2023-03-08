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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق البطولة العربية للقوس والسهم داخل الصالات بمشاركة منتخب مصر

صدى البلد

تنطلق اليوم "الأربعاء" البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات بمدينة السليمانية بالعراق بمشاركة منتخب مصر، وتستمر منافساتها لمدة يومين.

وتقام المنافسات بمشاركة 12 دولة، هي العراق والسعودية وقطر والكويت ومصر والمغرب واليمن وفلسطين وسوريا والأردن والامارات والسودان.

وتتكون بعثة مصر في العراق من، العقيد هاني حسين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، واللاعبون علي عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخري  واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين ونورا الصباغ ونانسي الجبيلي.

وحرص الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم على التواصل مع بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة متمنيا لهم التوفيق وتحقيق أفضل نتائج في المنافسات التي تبدأ اليوم.

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