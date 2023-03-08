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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

أزمة منتصف العمر
أزمة منتصف العمر

نشر الفنان كريم فهمي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، فيديو من كواليس مسلسله الأخير “أزمة منتصف العمر”.

وظهر كريم فهمي فى الفيديو وهو يقوم بعمل مقلب فى الفنانة ريهان عبد الغفور، بعد أن دخل أثناء تصويرها مشهدا دون أن تلاحظ، وهو ما أصابها بالفزع.

وعلق كريم فهمي قائلاً: "من كواليس أزمة منتصف العمر، دخلت فجأة في مشهد مليش دعوة بيه، المخرج الفرفوش رزق برضه، المسلسل ده أحلى كواليس والكاست والكرو من أحلى الناس اللي اشتغلت معاها".

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مسلسل “أزمة منتصف العمر” 

مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر”، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة، وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب. 

العمل يتم عرضه على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip. 

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