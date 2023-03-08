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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية: "COP28" محطة مهمة بمسيرة العمل المناخي

التمويل الاخضر
التمويل الاخضر

أكد ساماليا زبايرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" تشكل محطة مهمة في مسيرة العمل المناخي العالمي خاصة مع امتلاك الدولة استراتيجية نوعية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتنفيذها مشاريع رائدة في قطاع الطاقة المتجددة داخل الإمارات و خارجها.

 وقال ساماليا في تصريحات لـ “ وكالة أنباء الإمارات” إن العالم على موعد مع زخم كبير على صعيد العمل المناخي مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ "COP 28" الذي سيشكل منصة مبتكرة لتعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

 

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وأوضح أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمتلك علاقات استراتيجية مع دولة الإمارات التي تشكل محطة مهمة في تدفقات الاستثمار التي وصلت إلى القارة الأفريقية من دول الخليج ..، مشيراً إلى أن نسبة المساهمة الإماراتية من إجمالي استثمارات المؤسسة تصل لنحو 60% وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في تعزيز ودعم النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية.


وأشار إلى أن الغابات تمتص معظم الكربون، وأن الحفاظ عليها يجب أن يكون أحد الأولويات بالإضافة إلى البحث عن بدائل للحفاظ على الكربون مع النظر في كمية الانبعاثات التي تأتي من خلال التجارة العالمية، وتسليط الضوء على المناطق ذات الطاقة العالية وما يمكن القيام به لجعلها أكثر كفاءة.


ولفت ساماليا إلى أهمية التوجه لاستخدام الطاقة الحركية الكهربائية وسيلة للحد من انبعاثات الكربون وتقدر قيمتها بنحو 7 تريليونات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 46 تريليون دولار بحلول عام 2050.


وأكد أن مؤسسة التمويل الأفريقية تركز على كيفية تحسين الوصول إلى الموارد المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والمياه والطاقة في أفريقيا، مشيراً إلى العمل على تطوير مناطق اقتصادية واجتذاب الاستثمارات لتطوير صناعات مختلفة، بما في ذلك الصناعات الحيوية.


و لفت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي العام الماضي حول كيفية تعزيز الاستثمارات والاستيراد والخدمات اللوجستية المشتركة في إفريقيا ولقد تم تحديد ثلاثة موانئ سيتم العمل بها مع أفريقيا مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع "مصدر" بشأن استراتيجيتهم للطاقة المتجددة في أفريقيا، وأن هناك فرصة لمواصلة هذا النمو.


وذكر الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، أن العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد مؤكداً أن المستقبل يعتمد على قدرتنا على التكيف مع التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة".

تعد “ مؤسسة التمويل الأفريقية ” مؤسسة تمويل متعددة الأطراف تتطلع إلى سد الفجوة الموجودة في مجال البنية التحتية الخاصة بالاستثمار من خلال توفير حلول تمويل تغطي دورة حياة المشروع بكاملها، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية.

وقامت المؤسسة خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة باستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية في 37 دولة أفريقية. 

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