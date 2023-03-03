اقتصاد الإمارات..245.8 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بنهاية 2022

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 245.867 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 4 مليارات درهم أو ما نسبته 1.7% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في ديسمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي .

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع الأدخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليون درهم في 2019 و215.2 مليار درهم في 2020.

ارتفاع الوادئع تحت الطلب

وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 907.35 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 7% مقابل 848.04 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة تعادل 59.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.44% مقارنة بنحو 903.36 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 613.02 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 15% مقابل نحو 533.57 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 2.2% أو ما يعادل 13.2 مليار درهم مقابل 559.82 مليار درهم في نوفمبر 2022.