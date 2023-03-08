المتحدث باسم حكومة العراق: بغداد مستقرة أمنيا ولا نريد قوات قتالية أجنبية.. فيديو

قال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، من بغداد، إن هناك استقرارًا أمنيًا في العراق، ولسنا في حاجة لقوات قتالية أجنبية، وزيارة وزير الدفاع الأمريكي لبغداد، من أجل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بينهما عام 2011، عقب انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وأضاف «العوادي»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن بغداد ستكون بؤرة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتعامل بغداد مع التحالف الدولي لدحر داعش، من خلال تبادل المعلومات والاستخبارات لمكافحة الإرهاب.

نعاني من مشكلة كهرباء مزمنة

وأشار إلى أن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى العراق، كانت اقتصادية تتعلق ببناء مشروعات طاقة كهربائية جديدة بالعراق، خاصة وأننا نعاني من مشكلة كهرباء مزمنة، استمرت منذ حرب الخليج الثانية، وتدمير كل محطات الكهرباء عام 1990، بالإضافة إلى زيادة تعداد السكان والتوسع في استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، مما يضاعف نسبة استهلاك الكهرباء.