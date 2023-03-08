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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزراعة الأعشاب الطبية.. محافظ الفيوم يستقبل وفداً من رجال الأعمال اليمنيين

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفدا من رجال الأعمال اليمنيين ضم محمد على المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى بمصر، وعدد من رجال الأعمال اليمنيين، بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد.

وحضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائى للمحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وسامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، ووسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع، بحث آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية على أرض المحافظة، ومناقشة الأنشطة والصناعات المقترح تنفيذها، وذلك تبعاً للميزات النسبية والزراعات التى تشتهر بها المحافظة بشكل عام، وخاصةً مجال زراعة الأعشاب الطبية والعطرية، بجانب مجال عمليات تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، وكذلك إمكانية الاستثمار فى قطاع الانتاج الحيوانى والداجنى.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بزراعة النباتات الطبية والعطرية بجانب الزراعات التعاقدية والاستراتيجية، بالإضافة إلى توافر العديد من الخدمات والخامات المتنوعة اللازمة للتصنيع، لافتاً إلى أن إقليم الفيوم يعد مركزاً لشبكات الطرق التى تعتبر منفذاً لكثير من محافظات الصعيد، إلى جانب قربها من محافظة القاهرة مما يسهل الانتقال بينها وبين المحافظات المجاورة.

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة تعمل على تذليل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين على أطر قانونية، مشيراً الى تشبيك جميع الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة نوعية في هذا الشأن، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة لتشجيع المستثمرين، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة بالمشروعات المزمع إنشاءها بالمناطق الاستثمارية على أرضها، خاصةً بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والفيوم الجديدة، ومنطقة منشاة كمال بطريق أسيوط الغربى.

محافظ الفيوم يشهد فعاليات إنطلاق "مشروع أسرة"

 

محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر ويتابع عمليات استلام المحصول والإنتاج

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