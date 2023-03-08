توتنهام يتعادل مع ميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

تعادل فريق توتنهام مع ضيفه إي سي ميلان، سلبيًا في الشوط الأول، في إطار إياب دور ببطولة دوري ابطال أوروبا.



وشهد الشوط الأول محاولات من جانب الفريقين من أجل إحراز أهداف ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.



تشكيل توتنهام



فورستر- روميرو – لينجليت – بن دافيز – إيميرسون- سكيب – هويبيرج – بيرسيتش - كولوسيفكي – سون - كين



تشكيل ميلان:



ماينان - توموري – شاو – كالولو – ميسياس - كرونيتش – تونالي – هيرنانديز- دياز – لياو – جيرو.



يُذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإيطالي بهدف للاشيء، على نظيره الإنجليزي، في إيطاليا.