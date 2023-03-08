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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز في الصدارة.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز فيوتشر على الجيش الملكي

صدى البلد

سحق فريق بيراميدز نظيره اسكو كارا 4-1 من المباراة التي تقام حاليًا في دولة توجو في إطار مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية.

وجاءت أهداف بيراميدز في الدقائق 3 ، 27 ، 36 ، 64 عن طريق فخر الدين بن يوسف ومصطفي فتحي “هدفين” وإسلام عيسي.

وفاز فيوتشر على الجيش الملكى 2-0 والتي انتهت منذ قليل على ملعب السلام.

وجاءت أهداف فيوتشر في الدقيقة 10 ، 59 ، عن طريق مروان محسن وحاتم الصوابي بالخطأ في مرماه.

ويقدم لكم صدى البلد ترتيب المجموعة الثالثة :

1- بيراميدز 8 نقاط .

2- الجيش الملكى 7 نقاط .

3- فيوتشر 5 نقاط .

4- اسكو كارا نقطة وحيدة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية

وتلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بنظيره الجيش الملكي المغربي.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء الأحد 19 مارس الجاري، على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.

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