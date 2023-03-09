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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح.. عيادة تخصصية لمرضى القلب في عدد من مراكز المحافظة

الدكتور مبروك وكيل
الدكتور مبروك وكيل وزارة الصحة بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح تم استحداث عيادة تخصصية لخدمة مرضى القلب بمستشفيات مراكز المحافظة- الضبعة- الحمام- النجيلة.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تفعيل العمل بعيادة القلب والأشعة التليفزيونية على القلب (إيكو)- ورسم قلب عادي ورسم قلب بالمجهود حيث يتواجد الدكتور أشرف علي السيد إخصائي القلب بمستشفى الضبعة المركزي يوم الإثنين من كل أسبوع.
ومستشفى الحمام يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وبمستشفى النجيلة يوم يتم تحديده حسب حجز الحالات المرضية بالتنسيق مع مدير مستشفى النجيلة المركزي.
وأشار أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم خدمة طبية لائقة لأهالي المحافظة.

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