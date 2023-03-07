سكرتير عام مطروح: دراسة إنشاء مدرسة ثانوي صناعي بمدينة السلوم

وجه اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح للأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بدراسة تعديل التخصيص الخاص بالمدرسة التجريبية واستقطاع مساحة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي وإزالة الإشغالات الموجودة أو بناء سور فاصل بين إشغالات شركة الكهرباء والمدرسة.



جاء ذلك خلال زيارة السكرتير التفقدية لمدينة السلوم واللقاء مع عدد من الأهالي للاستماع لمطالبهم.



كما وجه سكرتير عام مطروح بالتنسيق لإعداد الدراسة لتخصيص مكان لإنشاء إدارة تعليمية بالسلوم وكذلك دراسة طلب إنشاء مدرسة ثانوي صناعي.



لخدمة طلاب السلوم وتشكيل لجنة مختصة للمعاينة على الطبيعة لموقع الأرض المقترحة لإنشاء مدرسة بمنطقة الحران ومدى وقوعها في مخر السيول.



كما وجه كذلك بالتنسيق بين مجلس مدينة السلوم والأملاك ومديرية الصحة لاختيار قطعة أرض مناسبة للتخصيص لإقامة وحدة صحية بالسلوم.