القصة الكاملة لانتشار حشرة طائرة على الطريق الدولى مطروح إسكندرية

فوجئ أهالى مطروح على الطريق الدولى مطروح اسكندرية الساحلى، بانتشار حشرة طائرة بكميات كبيرة مما أثار حالة من الزعر بين الأهالى ومرتادي الطريق الدولى.

واوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح ان الحشرة المنتشرة على الطريق الدولى هى حشرة الرعاش الكبير.

وأضاف أن هذا النوع من الحشرات تظهر فى اوقات الربيع ودرجات الحرارة العالية مع انتقالها الى الاماكن الاقل حرارة ثم عودتها مرة آخرى الى اماكنها بعد اعتدال درجة الحرارة.

وأشار إلى أن هذه الحشرة ليس منها أى خطورة أو ضرر على الإنسان ولا تساهم في انتقال امراض .

كانت حشرة طائرة قد انتشرت بكثرة على الطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية بمدينة الضبعة والتى أثارت حالة من الاستغراب والفزع بسبب انتشارها .