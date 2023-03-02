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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة مؤشر عدد سكان مطروح بمعدل 32 في الألف

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

أوضحت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومي للسكان بمطروح أن مؤشر عدد سكان مطروح وفق جهاز التعبئة العامة والإحصاء في أول يناير ٢٠٢٣ هو ٥٣٨٥٦٤ نسمة بمعدل زيادة ٣٢ في الألف.

مطروح تنشر أرقام تلقى بلاغات عن أى أعمال رفع لتعريفة الركاب

محافظ مطروح: لا زيادة في تعريفة الركاب


 جاء ذلك   خلال اجتماع موسع للمجلس القومي للسكان بالمحافظة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة خطة وأنشطة المجلس والتقرير السنوي لجهود المجلس القومي للسكان بمحافظة مطروح بحضور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.


ووجه محافظ مطروح بمتابعة خطة وأنشطة المجلس كل ثلاث أشهر مع التأكيد على التدقيق المستمر لبيانات المحافظة الديموغرافية للسكان وما تشير إليه من دلائل كخصائص السكان واحتياجاتهم ومطالبهم التنموية يجب مراعاتها في مخططات المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.

كما شدد محافظ مطروح على أهمية التوعية والتثقيف وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين وعمل دورات تدريبية لهم وفق الرؤية المستهدفة.

كما أوصى الاجتماع بتكثيف جهود محو الأمية خاصة بمدينة السلوم كأكبر نسبة على مستوى المحافظة.
كذلك تنظيم مزيد من ورش العمل والتثقيف وتكليف إدارة مركز المعلومات بمديرية الصحة بإضافة خانة مكان الإقامة للبيان الشهري الخاص بالمواليد الوارد من المديرية، كذلك تكليف طبيب نساء بعيادة التأمين الصحي بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح.

كذلك العمل على إنهاء توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد لساقطى القيد حفاظا على حقوقهم وأبنائهم في الحصول على الخدمات المختلفة ويقدم لهم مزيد من الخدمات.

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف جهود التوعية لمواجهة ومنع التسرب من التعليم خاصة للفتيات.
وشدد محافظ مطروح على ضرورة الوقوف على أسباب التسرب من التعليم وتحديد المناطق الأكثر تسرب وكيفية مواجهتها، وكذلك التوعية بأخطار الزواج المبكر حرصا على إقامة أسرة واعية.

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