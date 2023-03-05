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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: تكريم أحد الطلاب لتصميمه نموذجا مصغرا لمحطة تحلية

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال تفقد معرض الأنشطة الاجتماعية

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح معرض التربية الاجتماعية بمدرسة السادات الابتدائية في حي الشروق والذي نظمته إدارة المدرسة بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية وذلك بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ولطيفة طرمان الموجه العام وخير الله عيد مدير المدرسة.

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وتفقد وكيل الوزارة أركان المعرض والذي اشتمل علي العديد من المبادرات الاجتماعية التي نفذتها جماعات بيت العيلة والمحافظة علي البيئة ومواجهة أخطار التدخين وإدمان المخدرات علي مدار الفصل الدراسي الأول وناقش الطلاب حول ماهية تلك الجماعات التربوية وأهميتها.


كذلك أشاد بموهبة الطالب فارس على محمد أبو قوطة بالصف الخامس الابتدائي بعد قيامه بتصميم نموذج مصغر من محطة تحلية مياه البحر موجهاً إدارة العلاقات العامة بتكريم الطالب المتميز كذلك وجه مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه التربية الاجتماعية بالتواصل مع المسئولين عن محطة تحلية  مياه البحر بالرميلة لتعظيم الاستفادة من مبتكرات الطلاب خاصة الذين شاركوا في مسابقة المخترع الصغير  و إدخال التعديل المطلوب على الإختراع حتى يمكن  الإستفادة منه بالشكل الأمثل و يعود بالنفع على المجتمع.

 

كذلك ناقش وكيل تعليم مطروح الطلاب خلال جولته التفقدية حول مدي استفادتهم خلال زيارات المشروعات القومية خلال المرحلة الماضية مؤكداً لهم أن قطار التنمية الشاملة يسير في مصر بخطوات واثقة في سبيل تحقيق مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

 

وتابع كذلك عرضا توضيحيا لأهم أنشطة التربية الاجتماعية بالمدرسة خلال الفصل الدراسي الأول وقصيدة شعرية عن حب الوطن ألقاها أحد الطلاب بالإضافة إلي فقرتين مسرحيتين عن مخاطر الألعاب الإلكترونية وأخطار التدخين والمخدرات.

 

و فى ختام اللقاء قام شحاته بتكريم الطلاب وأسرة التربية الاجتماعية بالمدرسة تقديرا للجهود المبذولة والأداء المتميز والذي توج بتحقيقهم نتائج متميزة علي مستوي المديرية في مسابقات الأنشطة التربوية.

 

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمدير وهيئة تدريس السادات مؤكدا أن تلك المدرسة تعد نموذج مشرف لمدارس مطروح وصرح تعليمي شامخ يشار له بالبنان نبراسا للجدية والالتزام والانضباط.

تعليم مطروح خلال تفقد معرض الأنشطة الاجتماعية 
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